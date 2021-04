Flensburg : Warum es auf der Sinnerup-Baustelle in der Angelburger Straße einfach nicht voran geht

Den historischen Kaufmannshof Nr. 15 will der Denkmalschutz unbedingt erhalten. Für Lars Sinnerup ist dies jedoch nicht rentabel.

Flensburg | Keine Bewegung in der „Causa Sinnerup“. Das Projekt an der Angelburgerstraße 9-15 stagniert mehr oder weniger seit fast fünfeinhalb Jahren. Den Gebäudekomplex hatte das dänische Unternehmen am 1. November 2015 erworben, um sein Geschäft aus der Flensburg-Galerie zu verlagern. Doch bis heute ist der stylische Wohnausstatter dort zu finden – wider Wille...

