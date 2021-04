Aus für Standort Westerallee : Warum die Flensburger Brauerei jetzt in Schleswig bauen will

Noch ist der Vertrag für die Fläche im Gewerbegebiet Schleswig/Schuby nicht unterzeichnet. Aber die Brauerei-Chefs machen Tempo.

Flensburg | Der Widerstand war zu groß. Die Flensburger Brauerei hat sich von ihren Plänen verabschiedet, ein neues Logistikzentrum an der Westerallee zu bauen – am Kleingartengelände zwischen Tierheim und PSV-Sportplatz. Stattdessen geht es nun nach Schleswig. Am Freitagmorgen gab die Unternehmensspitze bekannt, dass man den Zuschlag für eine gut sechs Hektar...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.