Munkbrarup : Warten auf zwei neue Flügel

Munkbrarup | Es ist ein ungewohnter Anblick, der sich gegenwärtig dem von Flensburg kommenden Autofahrer auf der Nordstraße (B 199) vor Munkbrarup bietet. Bei der Mühle „Hoffnung“ am Hang vor dem Dorf fehlen zwei Flügel. Ursache dafür ist eine Erhaltungsmaßnahme, zu der sich Eigentümerin Christel Pagel entschlossen hat und die jetzt umgesetzt wird. Die 1868 in Meierwik demontierte und an ihrem heutigen Standort wieder aufgebaute Mühle vom Typ „Erdholländer“ war vor knapp 40 Jahren äußerlich von Grund auf saniert worden. Danach folgten in mehreren Schritten die Kappe und das Innenleben. Durch Einbau eines Schälganges können seit fünf Jahren mit Windkraft Gerstenkörner geschält und so Graupen hergestellt werden – einmalig in Deutschland.

An der Mühle soll eine „Rute“, einer der beiden stählernen Querbalken mit jeweils zwei gegenüberliegenden „Segelgatterflügeln“, einen neuen Anstrich erhalten. Dafür wurde zunächst die „Heckerie“, die an ihr befestigte Holzlattung, an der bei Bedarf auch die Besegelung festgemacht werden kann, abmontiert. Danach kam ein schwerer Autokran zum Einsatz. Mit seiner Hilfe wurde die über 20 Meter lange und anderthalb Tonnen wiegende Rute aus ihrer Halterung am Kopf der Flügelwelle nach oben heraus gezogen und vorsichtig neben der Mühle auf zwei Stapeln aus Holzpaletten abgelegt. Dort wird sie demnächst von einem Unternehmen aus Steinbergkirche sandgestrahlt und anschließend pulverbeschichtet. Für den damit verbundenen größeren Aufwand hat sich Pagel nicht ohne Grund entschieden. „Ich hoffe, dass sich ein derartiger Korrosionsschutz deutlich länger hält als einfaches Entrosten und Anstreichen.“

Wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, muss die vor zehn Jahren erneuerte und nun nicht mehr brauchbare Heckerie ganz neu aufgebaut werden. Vorsorglich hat Pagel bereits sibirisches Lärchenholz gekauft. Als „feinjährig“ bezeichnet, weist es als Zeichen geringen Zuwachses eng beieinanderliegende Jahresringe auf und ist besonders wetterbeständig. Das Holz liegt bereits bei der Museumswerft in Flensburg und wird dort zu sechs Meter langen Latten zurechtgeschnitten.

Die Feinarbeit an der leiterähnlichen Struktur übernehmen Pagel, Ehemann Jan-Hendrik und Sohn Jonas. Als Berater steht Vater Frenz Stüdtje, der vorherige Besitzer der Mühle, mit seinem reichen Erfahrungsschatz zur Verfügung. Nach dem Zuschneiden der Einzelteile beider Heckerien werden diese zusammengesetzt und in die dafür vorgesehenen Aussparungen auf beiden Seiten der „Rute“ eingepasst. Sorgfältig nummeriert wird dann eine Seite wieder abgenommen. So kann die „Rute“ anschließend mit Hilfe eines Krans wieder in den Kopf der Flügelwelle „eingefädelt“ werden. Anschließend kommt die einseitig abgenommene Heckerie endgültig an ihren Platz.

Der Fortgang der gesamten Maßnahme ist wetterabhängig. Pagel hofft darauf, die Arbeiten vor Beginn des Winters abschließen zu können. Die Kosten belaufen sich nach ihren Angaben auf insgesamt etwa 12 000 Euro. Für die Sanierung des im Denkmalbuch des Landes eingetragenen Kulturdenkmals haben das Landesamt für Denkmalspflege und die Schleswig-Holsteinische Landschaft eine Förderung zugesagt. Bis die Mühle wieder den gewohnten Anblick bietet, wird Pagel erfahrungsgemäß viele Anfragen nach dem Wieso und Warum beantworten müssen, denn „Die Mühle definiert sich über vier Flügel und die sind jetzt nicht vorhanden.“