Lindewitt : Wandern für den guten Zweck

von shz.de

04. Oktober 2018, 17:10 Uhr

„Vielleicht knacken wir noch die 300“, hoffte Herbert Rieck, 2. Vorsitzender der Wanderfreunde Lindewitt, kurz vor Schließung des Startlokals zur Wanderveranstaltung, die einem wohltätigen Zweck diente. Ganz klappte es nicht, bei unsicherer Wetterlage gingen 284 Wanderer von der Schule in Lindewitt auf verschieden lange Strecken zwischen fünf und 20 Kilometer, einige Radfahrer absolvierten die Strecke über 30 Kilometer. 30 ehrenamtliche Helfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung.

Unter dem Motto „Deutschland wandert – Deutschland hilft“ fanden solche Wanderveranstaltungen bundesweit zeitgleich statt, in Schleswig-Holstein waren die Lindewitter die einzigen, die sich für diesen guten Zweck, der Bekämpfung der schweren Lungenkrankheit Mukoviszidose, zur Verfügung stellten.

Die Schirmherrschaft hat seit vielen Jahren die Schauspielerin Michaela May. Von zwei Euro Startgeld ging ein Euro als Spende an das Haus Schutzengel in Hannover, das sein zehnjähriges Bestehen feiert. Es bietet Patienten, die in der Uniklinik operiert wurden, und ihren Angehörigen ein Zuhause auf Zeit. „Für uns ist es klar, dass wir den Beitrag, der heute erwandert wurde, aus der Vereinskasse aufrunden“, meinte Vorsitzender Bernhard Petersen. 500 Euro konnten so zur Verfügung gestellt werden.