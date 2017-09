Bundestagskandidaten Flensburg/Schleswig : Wähler schicken Kandidaten um die Welt

vergrößern 1 von 6 1 von 6









von Thorsten Geil

erstellt am 21.Sep.2017 | 11:25 Uhr

Die Leute interessieren sich nicht mehr für Politik, die Bundestagswahl ist ja eh schon gelaufen? Von wegen. Der Saal im Landgasthof Tarp war am Dienstagabend sehr gut gefüllt; mehr als 120 Besucher wollten hören, was die Direktkandidaten im Wahlkreis 1 (Flensburg-Schleswig) zu sagen haben. Die Redaktionen von Flensburger Tageblatt, Schleswiger Nachrichten und des Schlei Boten hatten dazu eingeladen.

Die Moderatoren Carlo Jolly (Flensburger Tageblatt) und Alf Clasen (Schleswiger Nachrichten/Schlei Bote) hatten die sechs aussichtsreichsten Kandidaten eingeladen und fühlten ihnen zunächst mit ein paar Fragen auf den Zahn. Clemens Teschendorf (SPD, 43, Steinbergkirche, Sprecher der Stadt Flensburg), Petra Nicolaisen (CDU, 51, Wanderup, Landtagsabgeordnete), Christian Lucks (FDP, 42, Flensburg, Lehrer), Peter Wittenhorst (Grüne, 57, Schleswig, Oberarzt), Herman U. Soldan (Linke, 56, Flensburg, Lehrer) und Frank Hansen (AfD, 47, Langballig, Berufssoldat) konnten dabei in ihrem Teil des Publikums die ersten Punkte sammeln.

So sprach sich Sozialdemokrat Teschendorf für schnellere Bahnverbindungen und einen zügigen Breitband-Ausbau aus, wollte die Minderheiten-Rechte weiter entwickeln und meinte: „Ich bin kein Fan der Grenzkontrollen in Dänemark.“

CDU-Frau Petra Nicolaisen bekannte, nach der Wahl werde sie etwas erleichtert sein, da sie quasi seit Jahresbeginn im Dauer-Wahlkampf sei; erst Landtag, nun Bundestag. Parteiinterne Kritik an der „Ämterhäufung“ akzeptiere sie, aber sie habe das nicht geplant; schließlich springe sie ein, weil Sabine Sütterlin-Waack nun Ministerin sei. Auf ihrem Arbeitsfeld, der Innenpolitik, will sie sich unter anderem für mehr Polizisten einsetzen.

FDP-Mann Christian Lucks zeigte sich als Fan des Öffentlichen Personennahverkehrs und möchte ihn verbessern, unter anderem die Linie von Flensburg nach Niebüll wieder eröffnen. Auch das Erneuerbare-Energien-Gesetz müsse angepasst werden, damit die Verbraucher nicht für Strom bezahlten, der gar nicht produziert werde.

Der Grüne Peter Wittenhorst würde als Abgeordneter bei der Gesundheitspolitik ansetzen. Es könne nicht jeder Anbieter versuchen, mit so wenig Pflegepersonal wie möglich zu arbeiten. „Und wenn ein Patient gerade einen Facharzttermin im April 2018 bekommen hat, dann kann ich nur sagen: Im System stimmt etwas nicht.“

Herman U. Soldan von der Linken zeigte sich an diesem Abend als der leidenschaftlichste Kämpfer für seine Themen. Zu viele Menschen in Deutschland lebten am Rande der Armut. Wichtig sei eine Umverteilung des Wohlstands und „endlich wieder mehr sozialer Wohnungsbau“, damit mehr Menschen sich eine ordentliche Wohnung leisten könnten.

Frank Hansen von der AfD sprach sich für mehr Bürgerbeteiligung und die Abschaffung der Grunderwerbsteuer für Familien aus. Im Gegensatz zu Teschendorf lobte er die Grenzkontrollen: „Dort gehen viele Kriminelle ins Netz.“ Er sprach sich für eine Begrenzung der Zuwanderung aus, denn spätestens der Familiennachzug werde „unser Sozialsystem zum Platzen bringen“.

Die Zuhörer im Saal lockten die Kandidaten mit ihren Fragen auf viele Themenfelder und schickten sie quasi einmal um die Welt. Wie stehen Sie zu Rüstungsexporten, zur Finanzierung der Nato, zum Freihandel und zur Entwicklungshilfe? Wie sollte sich die EU weiter entwickeln, wie stehen Sie zur Euro-Rettung? Was sind Ihre Ansätze in der Bildung?

Für einen jungen Zuhörer klangen die Antworten offenbar alle so: „Sie wollen mehr Geld ausgeben: für die Rente, die Sozialversicherung, die Schulen, und von mir will der Staat dann immer mehr Geld. Wer soll das alles bezahlen?“ Die Antworten unterschieden sich zum Teil erheblich: Bürgerversicherung, mehr Spitzensteuersatz, Reichensteuer (SPD), Vermögenssteuer, funktionierende Mietpreisbremse (Linke), Beschäftigung weiter erhöhen, Flexi-Rente (CDU), Bürgerversicherung, Renteneinstieg flexibler machen (Grüne), private Vorsorge stärken, Liberales Bürgergeld (FDP). Einzig AfD-Mann Frank Hansen dachte in eine ganz andere Richtung und gab dem jungen Fragesteller einen pragmatischen Rat: „Die beste Altersvorsorge ist die eigene Familie mit Kindern. Suchen Sie sich eine liebe Frau, und dann los.“