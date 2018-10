Steinbergkirche : Vortrag über Klinik in Peru

Klaus-Dieter John erzählt die Geschichte des Missionshospitals Diospi Suyana in den Anden.

von ft

10. Oktober 2018, 17:35 Uhr

Die Kirchengemeinde Quern-Neukirchen lädt am Sonnabend, 20. Oktober, um 18 Uhr zu einer digitalen Präsentation ein über die Geschichte des Missionshospitals Diospi Suyana in den Anden Perus ein. Klaus-Dieter John hält seinen Vortrag im Gemeindehaus.

Die Nachfahren der Inkas werden ausgebeutet und leben zum größten Teil im sogenannten Armenhaus Perus, in Apurímac. Viele Kinder sterben bereits im Säuglingsalter. Nicht nur aus Mangel an Ärzten, denn auf 10 000 Menschen kommen gerade einmal vier Mediziner. Sie können sich oft nicht einmal die Fahrt zum Krankenhaus in die nächste Stadt, geschweige denn die Behandlung leisten. Das Wiesbadener Ärzte-Ehepaar Klaus-Dieter und Martina John hat mit dem Verein Diospi Suyana nach dem Vorbild von Albert Schweitzer trotz unzähliger finanzieller und bürokratischer Hürden eine medizinische Versorgung ermöglicht. Das Armenkrankenhaus in Curahuasi wurde im August 2007 eingeweiht. Es wurden bereits über 300 000 Patienten behandelt. Außerdem gibt es ein Kinderclubhaus, eine internationale christliche Schule und seit August 2016 ein Medienzentrum.

Infos zum Vortrag bei Klaus-Heinrich Nissen, Tel. 0 46 32 / 87 15 81.