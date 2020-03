Campus Flensburg : Vorstudium beziehungsweise „ProRef“

von Gunnar Dommasch

31. März 2020, 17:39 Uhr

Im Vorstudium können sich Ausländer ein Semester lang auf ein Studium an der Hochschule Flensburg vorbereiten. Der Schwerpunkt liegt auf akademischem Deutsch, ergänzt durch Einführungen in einzelne Studiengänge. Das Vorstudium beginnt in der Regel im April und umfasst ungefähr 24 Unterrichtseinheiten á 45 Minuten in der Woche. 18 dieser Stunden sind Deutschunterricht, vier sind Deutschtutorien, zwei Stunden widmen sich dem wissenschaftlichen Schreiben. Teilnehmer im Vorstudium werden als Gasthörer an der Hochschule registriert. Eine Registrierung kostet 100 Euro. Auskünfte zur Bewerbung und Voraussetzungen gibt es auf https://hs-flensburg.de/international/vorstudium.

Ein ähnliches Angebot gibt es auch an der Europa-Universität Flensburg – es heißt „Programm zur Studienvorbereitung und -integration von Geflüchteten, kurz ProRef“. Es unterstützt studieninteressierte Geflüchtete bei der sprachlichen, methodischen und kulturellen Vorbereitung auf ein Studium sowie bei der Integration in das deutsche Hochschulsystem, den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft. Das einjährige Programm beginnt im Juli eines jeden Jahres und wird durch das Land Schleswig-Holstein sowie durch den DAAD aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert.

Allerdings hat die Hochschule derzeit wegen des Coronavirus die Präsenzlehrveranstaltungen ausgesetzt - ebenso wie die EUF, zunächst bis zum 19. April 2020.