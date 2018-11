SchulAusschuss im Amt Geltinger Bucht : Vorsitz per Los bestimmt

Jörg Theet-Meints leitet jetzt den Schulausschuss des Amtes Geltinger Bucht. Sein Vorgänger Thomas Johannsen unterlag beim Losentscheid und lehnte den Stellvertreterposten ab.

von shz.de

26. November 2018, 16:41 Uhr

Neuer Vorsitzender des Schulausschusses des Amtes Geltinger Bucht ist Jörg Theet-Meints, Bürgermeister von Rabenholz. Seine Wahl gestaltete sich in der jüngsten Sitzung des Ausschusses schwierig, da sich nach zwei Wahlgängen in geheimer Abstimmung an der 5:5-Patt-Situation nichts geändert hatte. So musste das Los entscheiden.



Stefan Meyer ist Stellvertreter





Der Wahl zum Schulausschuss-Vorsitzenden hatte sich auch Niesgraus Bürgermeister und Amtsvorsteher Thomas Johannsen gestellt, der dieses Amt in den zurückliegenden Jahren inne hatte. Zunächst sah alles nach seiner Wiederwahl aus.

Doch es kam anders, als Jörg Theet-Meints, nachdem er Johannsen eine gute Arbeit bescheinigt hatte, selbst kandidierte. Letztlich entschied das Los zu seinen Gunsten. Als erste Amtshandlung leitete er die Wahl seines Stellvertreters. Rabels Bürgermeister Stefan Meyer schlug, nachdem Johannsen eine Kandidatur als Stellvertreter abgelehnt hatte, sich selbst vor. In der folgenden offenen Abstimmung vereinigte Meyer bei einer Enthaltung neun Stimmen auf sich. Bisheriger Stellvertreter war der Bürgermeister von Hasselberg, Hans-Heinrich Franke.

Fest steht, dass auch in Zukunft viel Geld in die Hand genommen werden muss, um die Gebäude, die in die Jahre gekommen sind, zu unterhalten und außerdem zu modernisieren. Auf der langen Liste der Vorhaben stehen, wie der für die Schulen zuständige Sachbearbeiter Stefan Boock erläuterte, das IT-Ausstattungskonzept, die Beschaffung neuer Landesnetzrechner, Förderprogramme für die bauliche Unterhaltung und Erneuerung der Schulinfrastruktur, die Umsetzung des Schulbau- und Sanierungsprogrammes des Landes zur Verbesserung der Raumakustik, die Erneuerung der Elektro- und Netzwerkinstallation sowie der Lüftungsanlage. Zu all diesen Punkten nahmen die Ausschussmitglieder Stellung und empfahlen dem Amtsausschuss, entsprechend zu beschließen und die zu erwartenden Kosten für den Betrieb der Schulen im Haushalt 2019 zu berücksichtigen.

2014 hatte der Schulausschuss beschlossen, dass die Schulsporthallen in den Sommer- und Winterferien grundsätzlich geschlossen bleiben. Nun gibt es seitens des Sportvereins TSG Scheersberg Wünsche und Anträge für die Nutzung während der Ferien und an den Wochenenden. Man würde gerne sehen, dass die Hallen in den Frühlings- und Herbstferien für den Sport zur Verfügung stehen, bekräftigte Vereinsvorsitzender Konrad Scholz. Der Beschluss von 2014 sei im Prinzip akzeptabel, doch habe es Verschärfungen – dazu gehört die Reinigung - gegeben, die diesem Wunsch entgegenstehen. Da Klärungsbedarf besteht, sollen Gespräche geführt werden, wie es für alle zu einer zufriedenstellenden Lösung kommen könne.



„Lernen macht Spaß“





Die Grundschule Kieholm wird von 85 Kindern besucht, die in Sterup von 120 Jungen und Mädchen, in der Grundschule Steinbergkirche werden 77 Kinder unterrichtet und in der Grundschule Gelting 91. Die Gemeinschaftsschule des Amtes in Sterup besuchen derzeit 302 Jugendliche. Zusammenfassend kam Schulausschuss-Vorsitzender Theet-Meints zu dem Schluss: „Die Berichte zeigen, dass Lernen Spaß macht.“