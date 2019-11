Polizei warnt : Vorsicht! – Anrufe von Falschen Polizisten in Flensburg

Gerade ältere Bürger werden am Telefon nach Wertsachen im Haus befragt. Polizei bittet, ältere Mitmenschen zu informieren.

Avatar_shz von Flensburger Tageblatt

15. November 2019, 11:01 Uhr

Flensburg | Die Polizei warnt vor falschen Polizisten. Am Freitag kam es in Flensburg wieder vermehr zu Anrufen von falschen Polizeibeamten. Diese rufen vor allem ältere Menschen an und fragen diese gezielt nach Wertsachen und Geld im Haus.

Die Anrufer teilen den Bürgern häufig mit, dass Einbrecher festgenommen wurden und man Hinweise auf einen bevorstehenden Einbruch bei den Angerufenen gefunden habe.

„Die echte Polizei fragt nicht nach Ihrem Vermögen“

Zudem wird den Leuten eingeredet, dass Banken und Sparkassen das Ersparte bei Seite schaffen würden und schicken die Senioren mit einer vorgegebenen Geschichte in das Geldinstitut, um das Geld abzuheben. Die falschen Polizisten bieten dann an, das Geld und die Wertsachen in Verwahrung zu nehmen.

Die Polizei weist noch einmal klar daraufhin: „Die echte Polizei fragt nicht nach Ihrem Vermögen und holt es auch nicht ab! Bitte informieren Sie Ihre älteren Angehörigen, Bekannten und Nachbarn.“

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?