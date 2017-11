17. Flensburger Kurzfilmtage : Vorhang auf für das Fest der kurzen Filme

vergrößern 1 von 2 Foto: Dewanger 1 von 2

von Carlo Jolly

erstellt am 16.Nov.2017 | 10:55 Uhr

Mit sechs Streifen des Wettbewerbsblocks „Schöner mit Musik“ sind gestern die 17. Flensburger Kurzfilmtage gestartet. 100 Filme in sieben Wettbewerbsprogramme mit aktuellen deutschsprachigen Kurzfilmen zeigt das Festivalmanagement um Maja Petersen, den künstlerischen Leiter Karsten Wiesel (Mitte) und Thomas Dethleffsen vom Förderverein bis Sonntag im Kino 51 Stufen, außerdem ein dänischer Filmblock, Filme aus der Region und über die Region, aber auch Programme mit internationalen Produktionen wie das Animationsfilmprogramm Tricky und die Rolle Vorwärts mit Kinderfilmen. Karten gibt es noch für die Wettbewerbsblöcke I, II, III und V. Preisverleihung in den Wettbewerben ist am Sonnabendabend.