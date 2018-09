Pächter gesucht : Vor dem Aus: Was wird aus dem Glücksburger Rosarium?

Pächterin Kerstin Grosse lässt den zum Jahreswechsel endenden Vertrag auslaufen. Es ist kein Nachfolger in Sicht.

von Catrin Haufschild

27. September 2018, 08:40 Uhr

„Alles hat seine Zeit“, sagt Kerstin Grosse. Das gelte auch für ihre Zeit im Glücksburger Rosarium – die endet am 31. Dezember. Seit 2012 betreibt Grosse mit ihrem Familienunternehmen für Gartenmöbel „seaside garden“ das Glücksburger Rosarium. 2017 zog sie aus Glücksburg weg und möchte sich nun anderen Betätigungen zuwenden. Ihren Pachtvertrag mit der Stadt Glücksburg, der Ende des Jahres ausläuft, hat sie deshalb nicht verlängert. Aus Sicht der Glücksburger Bürgermeisterin Kristina Franke ist das „sehr schade“.

Michael Staudt

Einen neuen Pächter zu finden, wird schwierig. Die Stadt hat das 1,7 Hektar umfassende Gelände mit Shop und Glashaus im Rahmen eines Erbbaurechtvertrages bis 2022 vom Schloss gepachtet. Danach fällt die Pachtmasse an den Eigentümer zurück. Es gilt also, eine Übergangsregelung für vier Jahre zu finden. Für diesen begrenzten Zeitraum, so Franke, „wird es schwer, einen Nutzer zu finden. Wir suchen und diskutieren, aber bisher noch ohne Ergebnis.“

550 englische und historische Rosensorten werden derzeit von zwei Vollzeitkräften gepflegt. Ob sie weiter beschäftigt werden, ist noch nicht entschieden. Zwei bis drei Mitarbeiter sind im Rosenshop beschäftigt. Ihre Tätigkeit endet mit dem Pachtvertrag. Der Rosengarten war 1990/1991 von dem Gärtner Ingwer Jensen und dem Landschaftsarchitekten Günther Schulze auf dem Gelände der früheren Schlossgärtnerei angelegt worden.

Musikveranstaltungen im Glashaus und das beinahe jährlich stattfindende Rosenfest ziehen einige Tausend Besucher an, sagt Kerstin Grosse. Die Besucherzahl in der Saison (April bis Oktober) beziffert sie auf „etliche Tausend“. Das Rosarium profitiert stark von den rund 70 000 Schloss-Besuchern pro Jahr, die im Anschluss an ihren Schloss-Besuch – zumindest im Sommer – zahlreich ins Rosarium weiter strömen.

Zurzeit dreht sich für Kerstin Grosse alles um den Räumungsverkauf, der ab heute bis zum 2. Oktober jeweils von 10 bis 18 Uhr stattfindet. Rosen, Gartenmöbel und Accessoires rund um die Rose stehen mit Preisnachlässen zum Verkauf.

Auch im angrenzenden Rosen-Café steht eine Veränderung an. Der bisherige Pächter Dennis Stiller hört schon Ende des Monats auf. Das Marien-Café in Flensburg übernimmt. Die Wiedereröffnung unter dem Namen „Marien-Café am Schloss“ ist nach Renovierungsmaßnahmen für den 15. März 2019 geplant. Es werde „eine Kopie des Flensburger Marien-Cafés“ geben mit vielen Kaffee-Kannen als Dekoration, verspricht Inhaberin Kerstin Meurer. Am 18. November ab 16 Uhr kann man die Torten des Marien-Cafés im Roten Saal von Schloss Glücksburg probieren. „Wir sind hoch erfreut, dass Frau Meurer eine zweite Dependance in Glücksburg eröffnen wird“, sagt Susanne Ascheron, Leiterin der Stiftung Schloss Glücksburg.