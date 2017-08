Handewitt : Vor 50 Jahren begann die Zukunft

vergrößern 1 von 1 Foto: Kirschner 1 von 1

Handewitt | Am Vormittag versammelten sich sämtliche Lehrer und Hauptschüler vor der alten Schule auf dem Handewitter Kirchberg. Die Jugendlichen schnappten sich alle ihren Stuhl und marschierten hinter Hausmeister Gerd Schmurr gen Alter Kirchenweg. Nur Rektor Thomas Thomsen nahm – gut hörbar am Pedal, das am Schutzblech scheuerte – das Rad. An der funkelnagelneuen Dörfergemeinschaftsschule (DGS) wartete bereits Schulverbandsvorsteher Andreas Andresen. „Nun behandelt mir die neue Schule pfleglich, damit sie immer ein Schmuckstück bleibt“, sagte er zur stattlichen Zuhörerschaft. So soll die Einweihung der DGS vor 50 Jahren abgelaufen sein.

Die Chronisten schrieben den 3. September 1967, einen Sonntag. „Das war wohl der damaligen Euphorie geschuldet, um gleich am Montag voll zu starten“, erklärt Horst Andresen. Er unterrichtete die fünfte Klasse, in der sich zunächst 44 Schüler drängten. Bald waren es sogar 48. „Die vier mehr spielen doch auch keine Rolle“, meinte der Schulrat lapidar. Als dieser einmal dem Unterricht beiwohnen wollte, musste Horst Andresen passen: „Ich kann Ihnen keinen Stuhl anbieten.“ Der Gast harrte in einer Ecke aus und musste immer den Kopf einziehen, wenn der Lehrer die Tafel ausklappte.

Horst Andresen hatte damals nur drei Kollegen, von denen nur Thomas Thomsen verstorben ist. Der Rektor übernahm die siebte, Lothar Kroll die sechste Klasse. Ute Wermke, damals noch Ute Heldt, unterrichte die achte und die neunte Klasse. Die beiden Jahrgänge wurden gebündelt, da sie zusammen „nur“ 39 Schüler zählten.

Die Vorgeschichte der DGS, der Zentralisierung, begann im November 1962, als die damals eigenständigen Gemeinden Timmersiek, Ellund, Gottrupel, Handewitt, Hüllerup und Haurup einen gemeinsamen Schulverband gründeten, um die Hauptschulen an einem Ort zusammenzufassen und jahrgangsweise zu unterrichten. Als Lothar Kroll 1963 anfing, wurde ihm die siebte Klasse zugewiesen. Auf dem Kirchberg zogen die Handwerker eine Holzwand durch den Gymnastikraum – und fertig war ein zusätzlicher Raum.

Der Standort hatte aber keine Perspektive. Noch im selben Jahr wurde eine Fläche im Alten Kirchenweg gekauft. Ein erstes Rahmenprogramm umfasste fünf, bald sieben Klassenräume. Neubaugebiete in Ellund, Timmersiek und Handewitt forderten ein größeres Konzept. Ende 1966 rollten die Baumaschinen an, 950 000 D-Mark wurden investiert.

Eine Sporthalle mit den für damalige Verhältnisse großzügigen Maßen von zwölf mal 24 Metern belebte den Alltag. „Bis dahin hatten wir einen Gymnastikraum, der nur mit Wohlwollen als solcher zu bezeichnen war“, erinnert sich Horst Andresen. Nun gehörten eine Turn-Gala und Handball zum guten Ton. Der Physikraum mit den aufsteigenden Bankreihen war der letzte Schrei. Er eignete sich auch für Kino-Vorstellungen. „Die Lehrkräfte benötigten einen Filmvorführschein“, erzählt Lothar Kroll. Er und seine Mitstreiter waren noch „pädagogische Zehnkämpfer“, sie lehrten alle Fächer. Erst allmählich spezialisierten sie sich.

Die DGS entwickelte sich rasch weiter. Der damalige Landrat Gerd Lausen war progressiv, drängte auch auf eine Zentralisierung der Grundschulen am Standort Handewitt. 1970 folgten acht weitere Schulklassen plus Zimmer für Rektor und Sekretärin sowie einen Keller als Abstellraum. 1972 wurde ein drittes Mal gebaut. 1975 besuchten 558 Kinder und Jugendliche die 21 Klassen der Grund- und Hauptschule. Eine Sonderschule, die heutige Wikinghalle und ein Busbahnhof komplettierten das Schul- und Sportzentrum.



von ki

erstellt am 31.Aug.2017 | 13:26 Uhr