Willy Nachdenklich : „Vong-Sprache“: „I bims“-Erfinder in Flensburg

Willy Nachdenklich liest heute Abend im Kühlhaus aus seinem neuen Buch „Shakespeare oder Willy, das ist hier 1 Frage“.

von Edwin Weißbeck

30. November 2018, 12:44 Uhr

Flensburg | Ein Internet-Hype, der nicht nur großformatige Werbeplakate und Kommentarspalten von Social Media Kanälen füllte, sondern auch das Jugendwort des Jahres 2017 hervorbrachte – die Vong-Sprache. Der selbsternannte Erfinder der Sprache mit dem Künstlernamen Willy Nachdenklich ist Freitag in der Kulturwerkstatt Kühlhaus zu sehen.

Das Ziel von 1 Reise ist die Empfernung auch wenn der Weg noch weit ist. Nachdenkliche Sprüche mit Bilder

„Vong“, das ist ein Sprachstil der deutschen Sprache, der mit veränderter Grammatik die vielen, häufig vor Fehlern strotzenden, Beiträge im Internet aufs Korn nimmt, häufig gepaart mit sentimentalen Bildern in sogenannten „Memes“ ausgedrückt. Im „Vong“ werden die Worte grundsätzlich falsch konjugiert.

Sucht man den Ursprung des Sprachstils, so stößt man auf die Facebook-Seite „Nachdenkliche Sprüche mit Bilder“, welche von Willy Nachdenklich betrieben wird, oder auf den Rapper Money Boy. Letzterer soll den Trend begründet haben, die Artikel „ein“ oder „eine“ mit der Ziffer 1 zu ersetzen.

Erstere machte den Vong-Sprachstil berühmt. Knapp 350.000 Follower zählt die Seite „Nachdenkliche Sprüche mit Bilder“. Zu den ersten Beiträgen zählt ein Meme vom März 2015: „In jedes Lächeln steckt 1 neue Amfang“.

I bims, also gedemke ich

Zu den beliebtesten Wendungen des Vong-Sprachstils zählt die Wendung „I bims“. Es bedeutet so viel, wie „Ich bin“ oder auch „Ich bin’s“. 2017 wurde die Wendung in einer Online-Umfrage des Langenscheidt-Verlags zum Jugendwort des Jahres gewählt. Zur Auswahl standen, neben „I bims“ insgesamt 30 Begriffe. Ausschlaggebend für die Entscheidung der Jury war der tatsächliche Gebrauch.

Hinter der Kunstfigur Willy Nachdenklich steckt ein 34-jähriger Großhandelskaufmann aus Amberg in der Oberpfalz, so die Künstleragentur von Willy Nachdenklich. Auf die Idee gekommen sei er im Krankenbett als er beim Surfen im Internet auf die vielen übertrieben gefühlsbetonten Bilder mit Sinnsprüchen und vor allem zahlreichen Rechtschreib- und Grammatikfehler gestoßen ist. Diese Bilder habe er aufgenommen und übertrieben.

Mit „1 gutes Buch vong Humor her“ erschien ein erstes Buch von Willy Nachdenklich. Zum Auftakt seiner Lesetour folgte mit „Shakespeare oder Willy, das ist hier 1 Frage“ am 8. November dieses Jahres das Zweite. Willy Nachdenklich ist heute Abend in der Kulturwerkstatt Kühlhaus in Flensburg zu sehen. Einlass: 19.30 Uhr.