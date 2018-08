„Von Gaby lernen, heißt siegen lernen“

In der DDR und später der Bundesrepublik gehörte Gabriele Kohlisch zu den besten Wintersportlerinnen. Heute hören Marine-Soldaten auf ihr Kommando.

von Robin Grützmacher

19. August 2018, 17:06 Uhr

Dienstagmorgen in der Flensburger Bundeswehr-Marineschule: 25 junge Menschen in blauen Shirts mit weißem Bundesadler-Aufdruck, hochgezogenen Socken und kurzen blauen Sporthosen, die aussehen wie bei Fußballern in den 70er-Jahren, laufen zwischen Turnbock, Barren und Pylonen durch die Sporthalle. Alle reden durcheinander – und erinnern so an eine Abiklasse im Sportunterricht. Doch nur kurz. „Jetzt wird sich konzentriert und nicht mehr gequatscht!“ ruft eine Frau im schwarzen Trainingsanzug von der Seite. Sofort ist Ruhe. Nur die Schritte auf dem hellen Linoleumboden sind noch zu hören.

Wohl nur die wenigsten der Soldaten, die gerade ihre Runden drehen, wissen, dass sie auf den Befehl einer mehrfachen Weltmeisterin hören. Gabriele Kohlischs Stimme hallt jetzt immer wieder durch den Raum: „Knie hoch!“ – „Rückwärts laufen!“ – „Auf den Boden!“ Warm wird es den Soldaten schnell; manche schaffen die geforderten zehn Wiederholungen nicht bei allen Übungen. Als Kohlisch beim Vormachen einer Basketball-Übung über eine Bank balanciert und sofort den Korb trifft, stehen die Soldaten ordentlich nebeneinander aufgereiht in der Mitte der Halle. „Uhhhh!“ rufen manche anerkennend.

Nein, auch wenn Kohlisch so sicher trifft – sie ist keine Basketball-Weltmeisterin. Die beste der Welt war die gebürtige Sächsin im Rodeln – mehrfach: Weltmeisterin 1990 und 1995 im Einzel, 1990, 1991, 1993 und 1995 mit der Mannschaft. Hinzu kommen diverse Vizeweltmeisterschaften. Im Jahr 2000 wurde Kohlisch zudem mit Kathleen Hering Weltmeisterin im Zweierbob, nach nur sechs Wochen Intensivtraining – und ohne je zuvor ein Bob-Weltcup-Rennen gefahren zu haben. Nur bei Olympia, da hat es nie geklappt: 1992 in Albertville und 1994 in Lillehammer wurde sie Sechste. „Wir hatten damals was am Schlitten umgestellt, experimentiert. Heute sagt man sich natürlich: Warum war ich so dumm?“, erzählt Kohlisch. 2002 wollte sie einen neuen Olympia-Versuch in Salt-Lake-City starten. In der Qualifikation war „die Kiste aber zu langsam“. So blieb es bei den Weltmeistertiteln, die sie mit Susi Erdmann in den 90ern oft abwechselnd holte.

„Ab und zu kommt mal einer der Soldaten zu mir und sagt: Mein Opa kennt Sie“, erzählt die gebürtige Chemnitzerin. „Die Sachsen, die kriegen das schon raus.“ In der Marine-Sporthalle sagt einer ihrer Kollegen mit einem Lachen: „Gaby ist ein tolle Frau. Von Gaby lernen, heißt siegen lernen.“

Seit zwölf Jahren lernen Soldaten in der Marineschule von Kohlisch mittlerweile; die 54-Jährige ist Sportausbilderin. Sie macht vor, die Offiziersanwärter machen nach. Mit Schwung stemmt Kohlisch ihren Körper problemlos über einen Barren, stellt sich danach neben das Gerät, packt den hinterherkommenden Soldaten an den Arme, korrigiert: „So wird es gemacht.“ Ein paar Meter daneben ziehen sich Soldaten an Seilen zur Decke hoch oder klettern Hängeleitern empor. Es läuft die Grundausbildung, die Offiziersanwärter sind erst in der zweiten Woche, später soll es mal auf das Segelschulschiff Gorch Fock gehen.

Auch vor der Halle wird trainiert: Soldaten in Tarnkleidung liegen im Sonnenschein zwischen den historischen Backsteingebäuden in Reihe auf dem Rasen und bauen ihre Waffen auseinander. „Tun Sie mir den Gefallen, kommen Sie bitte aus dem Lauf der Gewehre raus“, mahnt eine Soldatin den Besuch. Eine andere Gruppe läuft im Kreis über ein Beachvolleyballfeld. „Treten Sie in eine der Sandburgen auf dem Boden, wenn Sie mir signalisieren wollen, dass Ihnen die Ausbildung nicht hart genug ist“, ruft ein Ausbilder ein paar Meter neben Kohlisch, die das Ganze begutachtet. Ein paar Sekunden später tritt eine Soldatin tatsächlich in einen der Sandhaufen. Liegestütze für alle.

Richtig hart durchgreifen müssen die Ausbilder in der Marineschule aber selten: „Die Arbeit ist sensationell, wir haben das Klientel Abiturient. Die Leute sind intelligent genug, alles zu verstehen“, sagt Kohlisch. Nur manchmal gebe es „Ausreißer“ in den Gruppen. Dann holt die 54-Jährige alle Soldaten zu sich und trichtert ihnen ein, dass andere Menschen über Steuern ihre Ausbildung zahlen und es ein Privileg sei, so viel Sport machen zu können.

Die 54-Jährige liebt Bewegung. Als Kind fing sie mit Leistungssport an, erst Leichtathletik, dann Rodeln. Mit dem „SC Traktor Oberwiesenthal“ trainierte Kohlisch drei bis vier Mal am Tag im Erzgebirge. Ausdauertraining, Krafttraining, Rodeltraining – bei jedem Wetter. Selbst im Hagel rasten die ostdeutschen Leistungssportler den Berg herunter. Um halb 8 Uhr morgens fuhr der erste Schlitten, um 23.30 Uhr nachts der Letzte. „Das war eine tolle Zeit, ich hätte nichts anderes machen wollen. Wir waren immer mit unserer Trainingsgruppe zusammen, wie jetzt bei der Bundeswehr“, erinnert sich Kohlisch. Das Training in der DDR sei straffer als nach der Wende in der Bundesrepublik gewesen. Ständig haben die Trainer Leistungen gemessen und verglichen. Vor der Einheit glaubten die DDR-Wintersportler, der Westen sei ihnen meilenweit voraus. „In der Fläche“ sei es aber andersherum gewesen: „Die Russen und wir hatten richtig gute Trainingsbedingungen und mussten nebenbei nicht Geld verdienen“, sagt Kohlisch. Dafür gab es einmal die Woche Unterricht in politischer Bildung.

Um noch bessere Leistungen bringen zu können, bekamen manche Sportler vom Staat damals Dopingmittel verabreicht. „Manche wollten es auch und haben es eingefordert. Und das waren dann hinterher oft diejenigen, die am lautesten sagten, sie wären gezwungen worden“, berichtet Kohlisch. Da sie selbst nicht einem der größeren Vereine wie Dynamo angehörte, hätte es in ihrem direkten Umfeld kein Staatsdoping gegeben – auch weil Doping im Rodeln nicht viel Sinn mache. „Ich mag es nicht, wenn man heute noch Menschen verurteilt, denen trotz der ganzen Tests nie etwas nachgewiesen wurde.“

Ab und zu geht es für die Bundeswehr-Sportausbilderin immer noch auf den Berg: Sie trainiert in ihrer Freizeit die lettische Nationalmannschaft. Besonders auf Abfahrten, die Kohlisch aus ihren aktiven Zeiten kennt, kann sie Tipps geben. Aktuell läuft aber noch die Sport-Grundausbildung in Flensburg. „Wer hat alles kein Handtuch zum Duschen mit?“, fragt Kohlisch am Ende der Sporteinheit. Die Offiziersanwärter liegen auf dem Hallenboden und strecken Arme und Beine von sich. Etwa die Hälfte meldet sich. „Tja, ich hab es euch ja vorher gesagt. Ihr hättet schneller zum Mittagessen kommen können.“ ●