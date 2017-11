Gleichberechtigung in Harrislee : „Von der Gleichstellung weit entfernt“

vergrößern 1 von 1 Foto: oy 1 von 1

von Felicitas Gloyer

erstellt am 02.Nov.2017 | 07:06 Uhr

25 Jahre gibt es das Gleichstellungsbüro mit einer hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten im Harrisleer Bürgerhaus. Seit 2009 hat die Bankkauffrau und Sozialpädagogin Utta Weißing diesen Posten inne. „Die Welt ist toleranter geworden“, betont sie. Es sei selbstverständlich, dass Frauen arbeiten; die Kinderbetreuung habe sich enorm verbessert.

Trotzdem: „Von Gleichstellung sind wir noch sehr weit entfernt, etwa bei der Beteiligung in der Politik, bei Verteilung der Sorgearbeit vom Kinder-Betreuen bis zum Saubermachen – da guckt keiner hin“, lautet das Fazit der Fachfrau. Eben darum: „Ich finde es toll, dass es in Harrislee ein hauptamtliches Gleichstellungsbüro gibt“.

Mit zwei Terminen machen die Gleichstellungsbeauftragten der Region auf die Thematik aufmerksam: Am 23. November um 18 Uhr gibt es in Schleswig im Capitolkino den Spielfilm „Die göttliche Ordnung“ zu sehen, der erzählt, wie die Schweiz 1971 zum Frauenwahlrecht kam. Der Eintritt ist frei. Jeder ist willkommen.

Zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen möchten Weißing und Kolleginnen am 25. November unter dem Motto „Augen auf bei häuslicher Gewalt“ symbolträchtig in Optikergeschäften sensibilisieren, hinzusehen und niederschwellige Gesprächsforen anbieten.

Ansonsten hat Weißing im Bürgerhaus feste Sprechzeiten (mittwochs von 14.30 bis 16.30 Uhr, donnerstags von 10 bis 12 Uhr) und nach Vereinbarung. Vorwiegend Frauen, aber auch Männer nähmen die Gesprächsmöglichkeit mit einem breiten Spektrum an Problemen wahr. Es geht um Trennungssituationen, familiäre Schwierigkeiten, Schutz vor akuter häuslicher Gewalt, Vermittlung zwischen Sozialzentren und Kunden, unterstützende Erziehungsleistungen, Fragen von Kinderbetreuung, Sozial- und Wohnrecht, Jugendhilfe. „Ich bin Anlaufstelle in vielen schweren Situationen. Wo ich fachlich nicht antworten kann, leite ich an verschiedene Dienste weiter“, erklärt Weißing. Da es in Harrislee seit 25 Jahren eine kontinuierliche Gleichstellungsarbeit mit fachlicher Besetzung gebe, habe sich eine stabile und verlässliche Zusammenarbeit mit Fachberatungsstellen in Flensburg und im Kreis entwickelt. Wichtig sei, Probleme erst einmal aufzufangen, denn viele wüssten nicht, wohin sie sich wenden könnten. Und: „Die Gespräche sind vertraulich. Ich unternehme keine Schritte ohne gegenseitige Absprache.“

Auch in gemeindliche Personalfragen ist die Gleichstellungsbeauftragte eingebunden: „Das geschieht sehr konstruktiv und einvernehmlich“; ein Veto gegen einen männlichen Bewerber aufgrund der Geschlechter-Ausgewogenheit inklusive.

Für die Zukunft wünscht sich Weißing, dass mehr Frauen in der Politik tätig sind. Fakt sei zurzeit leider, dass sowohl im Land- als auch im Bundestag weniger Frauen vertreten seien. „Ich glaube, Frauen sind sachorientiert und haben keine Lust zu verletzenden Auseinandersetzungen.“ In der Harrisleer Kommunalpolitik gebe es sehr engagierte Frauen. Trotzdem seien in der Gemeindevertretung bei derzeit 23 Mandaten 18 männlich (78 Prozent) und fünf weiblich (22 Prozent) besetzt.