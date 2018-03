Arche Flensburg : Vom Ursprung des Osterfestes

Ostergarten: Die Stationen der letzen Tage von Jesus in Israel

Unter dem Motto „Eine Erlebnisausstellung voller Passion“ ist in der Arche Flensburg der christliche Ostergarten bis Ostermontag geöffnet. Gäste werden auf eine Zeitreise zum Ursprung des Osterfestes mitgenommen. An den stündlichen Führungen werden bis zu 25 Besucher von einem Reisebegleiter zu den Stationen der letzen Tage von Jesus in Israel geführt. Dazu haben Gemeindemitglieder den Kirchenraum umgebaut: Es geht über den Einzug nach Jerusalem in den Passahfestsaal, weiter in den Garten Gethsemane, den Palast des römischen Stadtkommandanten Pilatus, nach Golgatha und schließlich durch ein dunkles Grab hindurch in einen paradiesisch blühenden Garten. Der Ostergarten in der Nikolaus-Matthiesen-Straße 2 im Stadtteil Weiche ist von 10 bis 20 Uhr für Besucher geöffnet.