SPD-Kandidat Clemens Teschendorf : Vom Pressesprecher zum Politiker

von Carlo Jolly

erstellt am 15.Sep.2017 | 12:54 Uhr

Noch bis kommenden Dienstag, wenn die die Direktkandidaten im Wahlkreis 1 Flensburg-Schleswig in Tarp Rede und Antwort stehen stellt unsere Zeitung die Politiker im Porträt vor. Dabei werden jene sechs Parteien berücksichtigt, die bereits im Bundestag vertreten sind beziehungsweise laut Umfragen realistische Chancen haben, ins Parlament einzuziehen. Heute: Clemens Teschendorf (SPD).

Clemens Teschendorf (43) kennt ehrenamtliche Politik aus seiner Heimatgemeinde Steinbergkirche, wo er seit vier Jahren stellvertretender Bürgermeister ist. Die etwas größere Politik hat der gebürtige Flensburger fast zehn Jahre als Pressesprecher verfolgen können – zunächst als zweiter Sprecher der Berliner Finanzbehörde unter Thilo Sarrazin und fast sechs Jahre in Flensburg als Stadtsprecher unter den Oberbürgermeistern Simon Faber (SSW) und Simone Lange (SPD).

Doch seit fast zwei Monaten hat der Sozialdemokrat eine Auszeit vom Rathaus genommen. Teschendorf will für die SPD das Direktmandat im Wahlkreis 1 zurückerobern, das nach Egon Bahr (1976 und 1980) Wolfgang Wodarg dreimal für die Sozialdemokraten holte, zuletzt 2005.

Seitdem ist Teschendorf von morgens bis abends im Wahlkreis unterwegs – von Kropp bis Kappeln und von Schafflund bis Scheggerott. Und immer wieder natürlich in Flensburg. Es sei spannend zu sehen, wie Stadt und Kreis interagieren, sagt Teschendorf und verteilt ein erstes Lob: „Viele Sachen laufen eigentlich gut.“ Den kritischen Blick habe man vor allem, wenn man immer nur von einer Seite schaue.

Natürlich funktioniere Wahlkampf in der Stadt anders als auf den Dörfern. In der Stadt sei bezahlbarer Wohnraum als Thema ganz vorn – und zwar nicht nur in der Universitätsstadt Flensburg, sondern auch in Schleswig und der kleinen Touristenstadt Kappeln, wo immer mehr Ferienwohnungen den Marktdruck erhöhten. Im ländlichen Raum sei das zentrale Thema dagegen die Mobilität, von der Busanbindung bis zum Zugang zum sozialen Leben – und natürlich die Breitbandversorgung. Ämter und Gemeinden machten das gerade sehr gut mit den Zweckverbänden, findet Teschendorf: „Aber es ist nicht richtig, die Kommunen damit allein zu lassen.“

Sollte er dem Wahlkreis direkt gewinnen – oder über Platz 9 der SPD-Landesliste in den Bundestag einziehen, würde er am liebsten im Verkehrsausschuss arbeiten. Seine Herzensangelegenheit sei eine vernünftige Eisenbahnanbindung der Nordregion: „Wir müssen schnell in die Planung einsteigen mit einer neuen Hamburg-Verbindung“, sagt er.

Wenn er in den Bundestag einziehe, würde Teschendorf auch gerne mit Dänemark über die Grenzkontrollen diskutieren: „Soldaten an der Grenze halte ich für ein fatales Signal.“ Teschendorf ist in Flensburg in der dänischen Minderheit groß geworden. Er kennt von der Duburg-Schule bis zu den dänischen Pfadfindern viele Institutionen der Minderheit von innen. Auch das hielte er als Vertreter der Vorzeige-Minderheitenregion in Berlin für einen Vorteil.

Wenn der Wahlkampf nächste Woche zu Ende geht, wird Teschendorf an etlichen tausend Haustüren geklingelt haben, an zahllosen Wahlkampfständen diskutiert, eifrig Flyer verteilt sowie viele Institutionen und spannende Unternehmen besucht haben. Er war in der Rinderschlachterei, in der Bäcker-Genossenschaft oder bei einem Tüftler, der in seiner Garage Pappmodelle zum Selber-Zusammenbauen fertigt: „Da gibt es unzählige Beispiele von Leuten, die viele Steuern zahlen, Beschäftigungsmöglichkeiten bieten und viel für die Gemeinde tun.“

Gegen den Rat seines Wahlkampfmanagers hat Clemens Teschendorf übrigens seine private Handynummer auf seine Flyer drucken lassen. Täglich bekomme er auf diesem Weg Anrufe: Die Leute wollten wissen, was er für die frühkindliche Bildung tut, was er von Agrarsubventionen hält oder für die Gemeinde xy zu tun gedenkt. Seinen Wahlkampf managt übrigens Nicolas Jähring. Ihn hatte er im November im innerparteilichen Wettbewerb um die SPD-Bundestagskandidatur geschlagen.