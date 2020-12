Flensburg : Volvofahrer fährt Fußgängerin an und begeht Fahrerflucht – Polizei sucht Zeugen

In der Angelburger Straße wird eine Frau bei einem Unfall leicht verletzt. Der Autofahrer fuhr einfach weiter.

09. Dezember 2020, 10:18 Uhr

Flensburg | Am späten Dienstagnachmittag gegen 17.10 Uhr kam es in der Angelburger Straße in Flensburg zu einem Verkehrsunfall.

Eine 23-jährige Flensburgerin überquerte nach ersten Erkenntnissen die Fahrbahn und wurde hierbei von einem Volvo angefahren. Die Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen. Es soll sich bei dem Unfallauto um einen auffällig verschmutzten Volvo gehandelt haben. Das Fahrzeug soll mit zwei Personen besetzt gewesen sein.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zum Fahrzeug oder zum Fahrer machen können. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Flensburg unter 0461-4840 zu melden.