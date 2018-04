Kultur in Flensburg : Vollgas im Volksbad

Sängerin Megan Nash und Band Shred Kelly rissen das Publikum im Volksbad mit

von Joachim Pohl

09. April 2018, 10:54 Uhr

Mit ihrer großen Brille und der Pony-Frisur wirkte Megan Nash ein wenig wie aus der Zeit gefallen. Die kanadische Sängerin lebt in einem Kaff mit 13 Einwohnern mitten in Saskatchewan, zwei Stunden von der Hauptstadt Regina entfernt. Doch ihre Songs, mit denen sie das kanadische Doppelkonzert im Volksbad eröffnete, ließen aufhorchen. Sie verfügt über eine ungemein variable Stimme, wechselt bisweilen mitten in einer Textzeile von zart säuselnd bis hart „shouten“. Sie erzählt komische Geschichten aus ihrer Heimat, von ihrem „weird Grandpa“, über den sie das Lied „Salted Salamanda“ geschrieben hat.

War der Auftakt vielversprechend, geriet der Hauptact mitreißend. „Shred Kelly“ sind in ihrer Heimat schon stark angesagt, füllen größere Hallen. Im Volksbad sah es zumindest vor der Bühne voll aus, und schon bald flippten die ersten Zuschauer aus und rockten ab.

Dabei kam der erste Ton des Konzerts von einem Banjo! Keine Angst, „Shred Kelly“ sind keine verkappte Country-Band, sondern spielen angehärteten Highspeed-Pop der melodiösen Art. Eine halbe Stunde gaben sie Vollgas, bevor sie sich und dem Publikum erstmals mit einer Ballade eine Ruhepause gönnten.

Der Sound des Quintetts ist geprägt vom bis zu vierstimmigen aller Bandmitglieder außer Drummer Eddie Annett. Keyboarderin Sage McBride hüpft ständig auf und ab und lässt die Haare fliegen, Leadsänger Tim Newton ist nach 15 Minuten durchgeschwitzt. Prognose: Von dieser Band wird man noch hören.