von Gunnar Dommasch

31. Januar 2020, 15:26 Uhr

Was die heutige Zeit nur für seltsame Blüten treibt. Beim Chinesen begegnete mit neulich eine „vegetarische Hühnerbrust“, im Supermarkt wird eine „vegane Fleischwurst“ feilgeboten – und jetzt gibt es auch noch die gute alte Capri Sonne in veganer Ausführung. Ich habe all das noch nicht probiert und frage mich: Habe ich da irgendwas verpasst?