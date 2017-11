Konzert im Flensborghus : Virtuosen des Jazz

vergrößern 1 von 1 Foto: Gunnar Dommasch 1 von 1

von Gunnar Dommasch

erstellt am 03.Nov.2017 | 08:39 Uhr

Die Augen geschlossen, meint man tatsächlich, den großen Meister am Saxofon persönlich zu hören. Der 1991 verstorbene Stan Getz kann es nicht sein, auch wenn er sich spätestens mit seinem Welt-Hit „The Girl from Ipanema“ unsterblich gemacht hat. Aber er ist in Form eines legitimen Nachfolgers wieder auferstanden: Harry Allen hat sein Vorbild ganz offensichtlich in allen Facetten studiert, trifft den unverwechselbaren Ton exakt und verfügt über eine feine Technik. Verblüffend: Selbst bei atemberaubenden Bebop-Läufen verharrt der Mann aus New York stocksteif in einer Position. Auch seine Mitstreiter glänzen weniger durch eine aufregende Bühnen-Performance denn durch brillantes musikalisches Potenzial und als äußerst homogenes Quintett. Der Däne Jacob Fischer beherrscht die Akustik-Gitarre in Perfektion. Jan Lundgren, begnadeter schwedischer Pianist, hat sich an diesem Abend im Flensborghus vor 180 Zuhörern wieder seinem Lieblingskomponisten Jan Johansson verschrieben, der 1968 mit nur 37 Jahren bei einem Unfall ums Leben kam. Er tourte seinerzeit mit Stan Getz, begleitete ihn an den Tasten. Von ihm stammen wunderschöne Lieder aus dem reichen Fundus schwedischer Folklore. Er schuf nicht zuletzt die Titelmelodie von Pippi Langstrumpf – doch die schaffte es gestern nicht bis zur Aufführung. Schade. Denn eigentlich hat Lundgren eine hörenswerte verjazzte Version davon in seinem Repertoire.