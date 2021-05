Zahlen vom Mittwoch : Vier neue Corona-Fälle in Flensburg – Inzidenz sinkt auf 16,6

Auch am Mittwoch sinkt die 7-Tage-Inzidenz in Flensburg weiter.

Flensburg | Am Mittwoch wurden in Flensburg vier Neuinfektionen registriert. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 2242 Flensburger nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen sind 2152 wieder genesen und 39 verstorben. Aktiv infiziert sind zurzeit 51 Personen. Hinzu kommen 233 Flensburger, die mit Verdacht auf Corona in häuslicher Quarantäne si...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.