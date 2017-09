Hürup : Viele Ideen für die Energiewende beim Angeliter Umweltfest

vergrößern 1 von 1 Foto: sup 1 von 1

Die Energiewende schaffen mit Wasserstoff – diese Thematik fand besonders viel Interesse beim „Angeliter Umweltfest“ in Hürup. Zum dritten Mal hatte ein Energie-Arbeitskreis aus verschiedenen Organisationen zu einer Informationsveranstaltung zum Klimaschutz eingeladen. Dieses Mal lautete das Motto: „Wir drehen am Rad – dreht mit!“ Es ging um die Frage nach der „Mobilität der Zukunft“ – sauber und CO2-frei.

Das ist die Vision: Grünen Strom aus Wind und Sonne nutzen, um Wasserstoff zu gewinnen, der in ein Gasnetz eingespeist oder für die spätere Verwendung in Brennstoffzellen gespeichert wird. Marko Bartelsen stellte in einem Vortrag das Planungskonzept seiner Firma „Energie des Nordens“ aus Haurup vor. Im nächsten Jahr ist die Errichtung einer Anlage vorgesehen. Der innovative Lösungsansatz heißt dabei „Power-to-Gas“. Für den Betrieb der Anlage werde auch Strom von Windkraftanlagen genutzt, anstatt diese wegen Überlastung des Stromnetzes abzuschalten, erläuterte Bartelsen. Neben der Gaseinspeisung plant das Unternehmen eine Wasserstofftankstelle für Pkw und Busse, denn der Ausbau einer entsprechenden technischen Infrastruktur sei unumgänglich, um das Projekt „Wasserstoff“ mit Leben zu erfüllen.

Auf Wasserstoff als „Sprit der Zukunft“ setzen auch der Verein Erneuerbare Energie- und Speicherbau (EES) und die „H2 Mobility Deutschland“, die eine weitere Wasserstoff-Tankstelle in Handewitt realisieren will.

Neben den Fachvorträgen bot eine Vielzahl von Info-Ständen den zahlreichen Besuchern Material über die Themen Energie, Klima- und Umweltschutz. Mit dabei waren unter anderem auch das Klimaschutzmanagement „Rückenwind“, der Klimaschutzverein „Boben Op“, Artefact und Greenpeace.

Musikalische Akzente setzten der Männergesangverein Hürup von 1867, Inge Lorenzen mit plattdeutschen Liedern sowie das Duo Julia Dahl und Michael Hünecke. Die Kinder freuten sich über das Angebot des Wald- und Naturkindergartens Hürup.