Flensburger Förde : Viele Feuerquallen in Solitüde und Sandwig

Die Rettungsschwimmer in Solitüde und Sandwig warnen Strandgäste eindringlich davor, in der Ostsee zu baden.

von Lukas Erbrich

26. Juli 2018, 16:06 Uhr

Es ist nach wie vor heiß an den Badestränden in und um Flensburg: Die Luft- und Wassertemperaturen in Wasserleben und Holnis lagen am Donnerstagnachmittag jeweils bei 29-, bzw. 24 Grad. Die DLRG-Wachstation in Solitüde meldete angenehmere Temperaturen: In der Luft wurden 25 Grad und 21 Grad im Wasser gemessen. Am Badestrand in Sandwig zeigten die DLRG-Thermometer 31 Grad (Luft) und 26 Grad (Wasser). Weitere Informationen rund um die Badestrände gibt es in der DLRG-App.

Die Rettungsschwimmer in Wassersleben und Holnis berichteten ausschließlich von Ohrenquallen, Feuerquallen waren keine zu sehen. In Solitüde und Sandwig wurden hingegen Unmengen von Feuerquallen gesichtet. Die DLRG Sandwig verzeichnete am Nachmittag gegen 15 Uhr 14 Notfälle, davon 12 wegen Verbrennungen durch Feuerquallen. Die Verbrennungen einer Feuerqualle können starke Schmerzen und Juckreiz hervorrufen. Sie müssen so schnell wie möglich versorgt werden. Die Rettungsschwimmer in Solitüde und Sandwig warnten Strandgäste eindringlich davor, in der Ostsee zu baden.