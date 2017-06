Diamantene Hochzeit in Flensburg : Viel getanzt und immer miteinander geredet

vergrößern 1 von 1 Foto: Wappler 1 von 1

Elli Gerhardt (86) erinnert sich noch genau an den Moment, in dem sie ihren Carl-Werner (90) zum ersten Mal gesehen hat: „Wir haben uns in der Tanzschule kennen gelernt. Er kam rein, hatte einen dunkelblauen Mantel an und blonde Haare.“ Weiß er noch, was sie an diesem Tag trug? Carl-Werner Gerhardt schmunzelt: „Ich hab immer nur auf den Charakter geschaut!“ Als die Herren die Damen zum Tanz auffordern sollten, begann ihre gemeinsame Geschichte.

Die beiden feiern heute ihr 60-jähriges Ehejubiläum, die Diamantene Hochzeit. „Wir haben uns gesehen, kennen gelernt, geheiratet“, fasst Elli Gerhardt lachend zusammen. Und die kirchliche Trauung in ihrem Heimatort Jörl „war aufregend“, erinnert sie sich. Der gemeinsame Tanzlehrer spielte als Überraschung das „Ave Maria“ auf der Geige. „Wir haben draußen noch geweint, so toll war es“, sagt Elli. Auch jetzt sind beide sichtlich gerührt, als sie an diesen Moment zurück denken.

Elli und Carl-Werner Gerhardt haben fünf Jahrzehnte lang Turniere getanzt, noch heute treffen sie sich jede Woche mit ihren Freunden aus der Tanzschule. Und Carl-Werner legt auch noch mal eine flotte Sohle auf das Parkett. Elli würde gern, aber „so langsam kommen die Wehwehchen.“ Beide erfreuen sich aber sonst bester Gesundheit. „Wir hatten ein bewegtes und sehr glückliches Leben miteinander“, sagt sie. An eine Trennung hätten sie in all den Jahren nie gedacht: „Durch das Tanzen hatten wir immer Gesprächsstoff“, erklärt Carl-Werner das Geheimnis. Elli stimmt ihm zu. Die Ehe sei so glücklich, weil sie „viel reden, einander verstehen und ein gemeinsames Hobby pflegen“.

Ihr großer Stolz sind ihre Töchter Susanne und Kirsten und natürlich die Enkelkinder. „Und auch unser Zuhause ist ein Traum!“ Am Sonnabend feiern sie ein großes Fest. Beide freuen sich darauf, auch wenn „es etwas ruhiger wird als die Goldene Hochzeit“, sagt Carl-Werner. Seine Frau fügt hinzu: „Das Wichtigste ist aber, dass unsere Kinder und Enkel kommen.“