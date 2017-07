Dampf Rundum 2017 : Video: Dicke Dampfer kommen im Flensburger Hafen an

Flensburg | Der Flensburger Hafen ist am Sonnabend und Sonntag Treffpunkt musealer Technik aus ganz Nordeuropa. Fast 20 erhaltene Dampfer sind in Fahrt auf der Flensburger Förde zu erleben oder können vom Oberdeck bis hinunter in den geputzten Maschinenraum besichtigt werden. An Land werden Dampffahrzeuge wie Walzen und Lokomobile im Rahmen eines Volksfestes präsentiert.

Ein Höhepunkt war am Freitagabend das Dampferrennen auf der Flensburger Förde. Alle Schiffe verließen in Paradeformation den Hafen, wendeten vor Glücksburg und starteten zum Rennen zurück nach Flensburg. Allerdings: Der Gewinner stand noch nicht fest – der wird erst mittels eines speziellen Berechnungsverfahrens, das der jeweiligen Technik des historischen Schiffes gerecht wird, ermittelt.

von Gerhard Nowc/Video: Victoria Lippmann

erstellt am 08.Jul.2017 | 09:37 Uhr