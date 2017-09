Glücksburg : Versteigerung im „Salon der vergessenen Bilder“

vergrößern 1 von 1 Foto: Haufschild 1 von 1

Einen „Salon der vergessenen Bilder“ mit Versteigerung veranstaltet Hans Hartmut Mahler am Freitag ab 18 Uhr in der Galerie G6, Gildestraße 6. Als Auktionator versucht sich Glücksburgs früherer Grundschul-Rektor Jürgen Sauermann. Die Bilder stammen aus dem Fundus von Mahlers weiterem Bekanntenkreis. 50 Bilder suchen einen neuen Besitzer. Zwischen 50 und 150 Euro sind sie taxiert. Ein Drittel des Erlöses geht an den Verein Schönes Glücksburg, zwei Drittel an den Verkäufer. Eingereicht wurden Werke recht bekannter lokaler Künstler wie A.G.(Age) Nissen, der viele Bilder der Flensburger Förde gemalt hat, Alpenmaler Emil Brehm, Marlis Otte, Karl Peter Goldberg. Es finden sich auch bekannte Motive wie die Brücke in Glücksburg-Quellental.