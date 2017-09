13. Flens-Festival : Verrockte Verzückung

vergrößern 1 von 2 Foto: Michael Staudt 1 von 2

Das Wetter hatte sich tagsüber ausgetobt, am Abend waren alle Wolken leer. Der riesige Hof der Flensburger Brauerei blieb trocken, die Gäste somit auch – jedenfalls äußerlich. Wenn eine Veranstaltung „Flens Festival“ heißt, ist klar, dass selbiges reichlich fließt. Knapp 4000 Menschen kamen am Sonnabend zur mittlerweile 13. Ausgabe dieser populären spätsommerlichen Open-Air-Party.

Das Erfolgsrezept ist einfach: Eintrittspreis unter 20 Euro, günstige Getränkepreise, leicht konsumierbare Musik in Form erfolgreicher Coverbands. Und dann heißt es Daumen drücken, dass das Wetter mitspielt. Das hat geholfen, die Regenponchos für 2 Euro wurden Ladenhüter.

Massenhaft gingen hingegen die Flens-Taler über den Tresen; sie kosteten 1,25 Euro das Stück in diesem Jahr und erleichterten das Bezahlen am Tresen. Für 0,4 Liter Pils wurden zwei Taler fällig. Die Menschen kamen paarweise oder in Gruppen, weiter hinten im Hof Richtung Post übertönten die geselligen Gespräche fast die Musik. Wer zuhören wollte, musste nach vorn.

Und das lohnte sich, zum Beispiel bei der neunköpfigen Kieler Band Cocker Illusion. Die ließ es mächtig grooven bei „Unchain my Heart“ und „The Letter“; bei „With a little Help from my Friends“ warteten alle gespannt auf den legendären Woodstocker Cocker-Schrei, den Frontmann Barni Söhnel zur allgemeinen Zufriedenheit aus dem Rachen röhrte.

Kollege Alex van den Berg von der folgenden Band „Geneses“ traf die hohen Tonlagen von Phil Collins nicht immer ganz, aber immerhin kann er wie Collins singen und trommeln. Die Braunschweiger covern das überaus anspruchsvolle Repertoire der legendären Band hinter Peter Gabriel und später Collins, und sie taten das am Sonnabend wirklich famos – ob bei Chart-Hits wie „Land of Confusion“ und „Jesus he knows me“ oder bei ausschweifenden Instrumental-Nummern der frühen Bandgeschichte.

Ein umjubeltes Heimspiel feierte wieder einmal Michel Nitschke nebst Band in seiner „Rob Show“, bevor die 80er-Jahre-Coverband „Heaven in Hell“ den Brauereihof endgültig in total verrockte Verzückung versetzte. Quasi als Vorband ließ die junge Flensburger Gruppe „Karmakarakta“ mit ihren deutschsprachigen Songs aufhorchen.

von Joachim Pohl

erstellt am 04.Sep.2017 | 08:23 Uhr