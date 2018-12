Polizei informiert und verstärkt Präsenz : Vermehrt Berichte zu „Mitschnackern“ vor Flensburger Schulen

Die Polizei mahnt zur Besonnenheit, denn ein konkreter Fall ist nicht bekannt.

von Till H. Lorenz

18. Dezember 2018, 10:14 Uhr

Flensburg | Eltern sind alarmiert, in sozialen Netzwerken werden Berichte verbreitet, doch die Flensburger Polizei mahnt zur Besonnenheit. Seit einigen Tagen häufen sich in der Fördestadt Berichte zu sogenannten „Mitschnackern“. So soll am Freitag eine Schülerin vor der Unesco-Schule in Weiche einen Mann gesehen haben, der mit einer Puppe hantierte. Das Mädchen hatte sich laut der Polizei umgehend Mitschülern und Lehrern anvertraut, die Polizei wurde informiert. In einem anderen Fall sollen einem Mädchen an der Grundschule in Engelsby am Montag Süßwaren von einem unbekannten Mann angeboten worden sein.

Kein konkreter Fall bekannt

Allerdings: Ein konkreter Fall, in dem Kinder zum Mitkommen oder beispielsweise zum Einsteigen in ein Auto aufgefordert werden, ist der Polizei nicht bekannt. Fälle einer versuchten Entführung hat es nicht gegeben. Was es beispielsweise mit dem Mann, der Süßwaren verteilt hat, konkret auf sich hat, ist unklar. Dennoch betonen die Ermittler, dass sie solche Vorfälle wie die vor den beiden Schulen stets ernst nehmen und dazu auch im engen Kontakt mit Schulrätin und Schulen stehen. In den nächsten Tagen will die Polizei daher auch ihre Präsenz vor Grundschulen verstärken und für Kinder, Eltern und Lehrer ansprechbar sein.

Zugleich rät die Polizei aber auch zur Besonnenheit und warnt vor allem davor, dass private Aufrufe – insbesondere in den sozialen Medien wie Facebook – kontraproduktiv sein könnten und eine Welle von Falschmeldungen produzieren. Generell gelte, dass Kinder nicht mit fremden Menschen mitgehen oder sich in deren Fahrzeuge begeben sollten, so die Beamten. Fühlten Kinder sich bedroht oder in Bezug auf andere Menschen unwohl oder unsicher, sollten sie sich einem Lehrer anvertrauen. Verdächtige Beobachtungen sollten der Polizei mitgeteilt werden. Dieser sollte es auch überlassen bleiben, vor eventuellen Gefahren zu warnen.

Kinder, Eltern und Lehrer können sich zur Beratung an ihre zuständigen Polizeidienststellen oder an die für Prävention zuständigen Beamten der Polizeidirektion Flensburg wenden unter der Telefonnummer: 0461 - 484 2140