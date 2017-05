Flensburg : Verlassene Kornnatter aus verwahrloster Wohnung gerettet

vergrößern 1 von 1 Foto: Polizei/Facebook 1 von 1

Flensburg | In Flensburg ist eine Kornnatter aus einer verwahrlosten Wohnung in der Ritterstraße gerettet worden. Handwerker hatten das Tier entdeckt, als sie in das ehemalige Zuhause einer Frau besichtigen wollten. Die Bewohnerin hatte ihre Wohnung „sang- und klanglos“ aufgegeben, wie die Polizei mitteilte.

Die Handwerker entdeckten die Schlange am Montagnachmittag in einem Terrarium in der Wohnung und informierten daraufhin die Polizei. Vor Ort fanden die Beamten und die Mitarbeiter des Tierschutzes tatsächlich eine 1,5 Meter lange Schlange vor. Es handelte sich um eine Kornnatter – keine Gefahr also, denn diese können zwar beißen, sind aber weder giftig, noch können sie ansonsten eine ernsthafte Gefahr für Menschen darstellen. Nach Angaben des Tierschutzes ist das Tier ausgewachsen. Es befindet sich jetzt in der Obhut des Tierheims Flensburg.

23.Mai.2017