Schafflund : Verkehrsprobleme: Baustelle erfordert bis zu 20 Kilometer Umweg

Durch den Ausbau des Kreisverkehrs wird es für drei Monate eine Umleitung mit Verkehrsbehinderungen geben.

Schafflund | In Schafflund hat man lange auf den Beginn gewartet, nun ist der Bau des Kreisverkehrs in vollem Gange. Begleitet wird dies fast naturgemäß mit Verkehrsbehinderungen. So wird der Verkehr für drei Monate nur von Ost nach West durch Schafflund geführt. Für die Gegenrichtung erfahren Betroffene, was es heißt, die Baustelle „weiträumig zu umfahren“: Die U...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.