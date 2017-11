City Flensburg und Parks : Verkaufsoffener Sonntag mit Musik

vergrößern 1 von 2 Foto: Michael staudt 1 von 2

von Carlo Jolly

erstellt am 06.Nov.2017 | 05:47 Uhr

Der letzte verkaufsoffene Sonntag des Jahres bescherte gestern dem Einzelhandel reichlich voradventlichen Trubel. Bei ruhigen Herbstwetter tummelten sich Tausende in der Innenstadt, im Citti-Park, im Fördepark und bei m+t-Möbel in der Behmstraße. Thematisch war das lange Verkaufswochende musikalisch ausgerichtet. Zwei Bühnen für Profis boten Raum für viele unterschiedliche musikalische Präsentationen, die Holmpassage hatte zusätzlich eine Hochzeitsmesse ausgerichtet. Die Innenstadt war schon deutlich vor dem offiziellen Beginn um 12 Uhr sehr gut besucht – unser Bild zeigt einen Blick auf den Holm mit einer der beiden Musikbühnen (links), die auch schon am Sonnabend bespielt wurden.