Tödliche Messerstiche in Weding : Verhandlungstag wegen hustender Schöffin abgebrochen

Noch während der ersten Zeugenaussage wurde die Verhandlung abgebrochen.

Sankelmark | Wirklich viel brachte er nicht zutage, der abgebrochene Verhandlungstag in der Akademie Sankelmark. Eigentlich sollte der Schwager von Michael S. aussagen, der am Abend des 2. September in Weding erstochen worden ist. Die beiden hatten offenbar ein freundschaftliches Verhältnis und haben sich auch am Nachmittag vor der Tat getroffen. Nun musste der Sc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.