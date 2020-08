Die 80-Jährige hielt sich in Engelsby auf und ist wohlauf.

Avatar_shz von Flensburger Tageblatt

20. August 2020, 08:03 Uhr

Flensburg | Die seit Mittwoch vermisste 80-jährige Elke M. ist wohlauf. Die Flensburger Kriminalpolizei traf die Gesuchte bei umfangreichen Such- und Fahndungsmaßnahmen am Mittwochabend, gegen 23.30 Uhr, im Stadtteil Engelsby an.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?