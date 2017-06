STEINBERGKIRCHE : Vanessa Caton begeisterte mit Soloauftritt

vergrößern 1 von 1 Foto: u. köhler 1 von 1

Die Freude an Musik stand auch bei der vierten Veranstaltung „Kultur in der Scheune“ in Neukirchen im Mittelpunkt und sorgte für ein „volles Haus“. Die 21-jährige Vanessa Caton (Foto) aus Westerholz zog ihre die Zuhörer schnell in ihren Bann. Längst ist der Medizinstudentin der musikalische Durchbruch gelungen: Bei etlichen Wettbewerben hat sie Preise abgeräumt. Auf die Bühne traten auch Arne Jürgensen und dessen Sohn Aaron. Auch die Gruppe „ZiK“ – gleichbedeutend mit Zucker im Kaffee, begeisterte. Das Lehrer-Quartett aus Husby – Astrid Krone Tegge, Hayo Tegge, Bertram Reich und Jens Marquardsen – servierte mit Klarinette, Gitarre, Gesang, Saxophon, Kontrabass, Piano und „Schlagwerk“ Ohrwürmer vergangener Zeiten.

von Tina Ludwig

erstellt am 19.Jun.2017 | 18:24 Uhr