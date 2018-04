Husby : Unterwegs in der Natur

Spielerisch werden die Kinder zu Naturschützern. Im Wald, auf den wilden Weiden am Winderatter See, auf der Obstwiese und im Naturgarten des Hofs Neuseegaard gibt es für sie zu jeder Jahreszeit viel zu entdecken und zu erforschen.

05. April 2018, 12:38 Uhr

Husby | Gemeinsam mit Schafen, Hühnern, Pferd und Hund genossen die acht Kinder der Naturgruppe auf dem Hof Neuseegaard die erste Frühlingssonne bei ihrem jüngsten Treffen. Seit fast zwei Jahren kommen Marlon, Emma, Mads, Aaron, Mila, Kaya, Oke und Line regelmäßig zweimal im Monat auf den Hof, erleben die Natur sowie zahme und wilde Tiere hautnah. Im Wald, auf den wilden Weiden am Winderatter See, auf der Obstwiese und im Naturgarten gibt es zu jeder Jahreszeit viel zu entdecken und zu erforschen. Spielerisch werden die Kinder zu Naturschützern, denn ein Verständnis entwickelt sich erst durch regelmäßiges Erleben in der Natur etwa bei der Gartenarbeit, beim Äpfel ernten, Marmelade kochen und Kräuter sammeln. Am Dienstag, 17. April, geht es weiter mit der Naturgruppe auf dem Hof Neuseegaard, zu der noch Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren dazukommen können. Auch für Erwachsene und Familien bietet der Naturlernort Hof Neuseegaard ein vielseitiges Angebot, darunter „Gartenarbeit und Gartengestaltung“ am kommenden Sonnabend. Das Programm des Hofes findet sich auf www.hofneuseegaard.de. Infos gibt es auch unter Telefon 0 46 34 / 931 93 49 oder 0173-843 51 46 sowie per E-Mail an info@hofneuseegaard.de.