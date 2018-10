Langballig : Unterstützung für Sportler und Sänger

Der Turnverein Grundhof und der Jugendchor des Grundhofer Gesangvereins freuen sich über Spenden von jeweils 500 Euro.

29. Oktober 2018, 15:52 Uhr

Vor wenigen Wochen wurde die Leichtathletikgruppe „Spaß, Sport und Spiel“ des Turnvereins Grundhof (TVG) in Leben gerufen. Da passte es gut, dass die Leiterinnen Monika Deubach und Britta Henningsen jetzt eine Spende über 500 Euro von Hendrik Stoltenberg, Leiter des Satruper Büros des Finanzmaklers „TGI-Partner“, erhielten. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Kiel spendete aus Anlass seines 20-jährigen Bestehens. Mit dem Geld will der TVG dringend benötigte Gerätschaften wie Stoppuhren, Maßbänder und Startblöcke anschaffen. So können sich jeden Montag von 14.30 bis 15.30 Uhr Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren auf dem Sportplatz oder in der Halle in Streichmühle noch gezielter sportlich betätigen.

Zweiter Empfänger beim Überreichen der Spendenschecks in der Aula der Grundschule Langballig war der Jugendchor des Grundhofer Gesangvereins, der dort jeden Mittwoch ab 18 Uhr probt. Leiter Joachim Schmidt wusste auch schon, wie diese mit großem Dank entgegengenommene Unterstützung verwendet wird. „Wir werden Noten kaufen und uns einheitliche Bekleidung zulegen.“