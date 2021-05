Lindewitt : Unlöschbar: Windkraftlage in Flammen

Die Flammen sind für die Feuerwehrleute nicht zu erreichen – sie können nur das Gebiet rund um das Windrad absperren.

Lindewitt | Mit einem Feuer, dass man nicht löschen kann, waren die Freiwilligen Feuerwehren am Donnerstagabend in Lindewitt konfrontiert: Dort war eine Windkraftanlage in Flammen geraten. Der Brandort musste in einem Radius von 500 Metern wegen immer wieder herabfallender brennender Teile gesperrt werden. Die Meldung über den Brand ging gegen 17 Uhr bei der R...

