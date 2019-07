Zeugenaufruf : Unfallflucht: Flensburger Polizei sucht Wohnmobil

Ein ehemaliges Feuerwehrfahrzeug wurde in der Nacht schwer beschädigt.

von Flensburger Tageblatt

02. Juli 2019, 16:38 Uhr

Flensburg | Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:15 Uhr wurde in der Toosbüystraße in Höhe der Hausnummer 27 ein am Fahrbahnrand parkender roter Mercedes Oldtimer-Transporter angefahren. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Zeugen hörten demnach Unfallgeräusche und bemerkten ein weißes Wohnmobil, dass sich langsam von der Unfallstelle entfernte und Richtung Hafen fuhr.

Um Hinweise wird gebeten

Der Mercedes, ein ehemaliges Feuerwehrfahrzeug, wurde den Angaben zufolge stark beschädigt. Der Ermittlungsdienst des 1. Polizeirevieres bittet um Hinweise zum Wohn mobil unter der Telefonnummer: 0461 – 484 0.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?