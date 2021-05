A7-Abfahrt Flensburg : Unfall: Polo kollidiert mit SUV – Fahrerin verletzt

Die zwei Erwachsenen und zwei Kinder im Audi Q7 blieben unverletzt.

Flensburg | Bei einem Verkehrsunfall ist am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr eine Autofahrerin an der A7-Anschussstelle Flensburg verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die Fahrerin eines VW Polo in Richtung Norden unterwegs und wollte die Autobahn an der Abfahrt Flensburg verlassen. Am Ende der Abfahrt wollte sie nach links auf die B200 in R...

