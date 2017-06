Flensburg : Unfaire Behandlung in der Gastronomie: „Also hält man den Mund“

vergrößern 1 von 1 Foto: Gero Trittmaack 1 von 1

Flensburg | Ein gemütliches Abendessen mit der Familie im Restaurant, eine ruhige Stunde allein mit seinen Gedanken bei Kaffee und Kuchen im Café, ein rauschendes Familienfest oder ein Zug durch die Kneipen – das ist für viele Menschen ein Stück Lebensqualität. Aber kaum jemand macht sich Gedanken darüber, wie die Kehrseite der Medaille aussieht, unter welchen Bedingungen vor allem ungelernte Kräfte in der Gastronomie teilweise arbeiten müssen.

Die 26-jährige Lorraine Eisenträger kennt diese Kehrseite. In den vergangenen zehn Jahren hat sie in zahlreichen Eisdielen, Restaurants und Cafés gearbeitet. Sie berichtet von harter Arbeit, fairen Chefs, netten Kollegen – aber auch von Ausbeutung, Betrug und Mobbing – Machenschaften, die sie an den Rand des Zusammenbruchs geführt haben.

Schon während ihrer Schulzeit in Dithmarschen hat sie immer wieder ihr Taschengeld als Bedienung aufgebessert. Mit ihrer offenen und fröhlichen Art kam sie bei den Gästen gut an, auch die Arbeitgeber waren zufrieden. So war es für sie nur logisch, dass sie ihre Erfahrung in der Gastronomie nutzte, als sie vor vier Jahren zum Studium nach Flensburg kam.

Das klappte in wechselnden Betrieben auch gut, bis sie bemerkte, dass Kommunikationswissenschaften doch nicht das Richtige für sie ist. Sie brach das Studium ab und musste plötzlich ihren Lebensunterhalt allein verdienen. Sie bekam einen Vollzeit-Job in einem Café. 40 Wochenstunden zum Mindestlohn von 8,83 Euro – das sollte eigentlich zum Überleben und für die Gesangs- und Schauspielstunden reichen, denn Lorraine Eisenträger hat sich vorgenommen, nun Schauspielerin zu werden.

Doch es kam ganz anders. Anfangs störte es sie kaum, dass sie auch in der Küche eingesetzt wurde, die Arbeitszeit sehr häufig über das vereinbarte Maß hinausging, dass sie teilweise allein für den Service zuständig war, wochenlang durcharbeiten musste und keine Pausen machen durfte. „Das ist in der Gastronomie üblich“, sagt sie, „das weiß jeder, der sich auskennt, das wird hingenommen.“

Üblich sei es auch, dass der Arbeitgeber das gesamte Trinkgeld einsammelt und dann auf die Belegschaft verteilt, sagt die junge Frau. Nicht aber, dass der Arbeitgeber am Abend nach der Abrechnung verkündet, in der Kasse fehlten 60 Euro – und er den Betrag schlicht und einfach vom Trinkgeld abzieht. „Aber auch dazu haben wir nichts gesagt. Wir alle sind auf den Job angewiesen – und als Ungelernte steht man schnell wieder auf der Straße. Also hält man den Mund und lässt das Ganze über sich ergehen.“

Der große Ärger begann, als Lorraine Eisenträger darauf bestand, im Sommer zwei Wochen Urlaub zu machen. Den hatte sie zwar schon zu Jahresbeginn angemeldet, aber als die Zeit näher rückte, habe sich der Chef quergestellt. Zwei Wochen? Das ginge überhaupt nicht, das habe er ja noch nie gehört. Darauf habe sie auch gar keinen Anspruch. „Er hat meinen Urlaub nicht nur abgelehnt, sondern auch das Team gegen mich aufgewiegelt“, berichtet Lorraine Eisenträger.

Unter vier Augen hätten die Kollegen ihr zwar Recht gegeben, als sie auf Probleme und Ungerechtigkeiten zu sprechen kam. Dem Arbeitgeber gegenüber aber hätten sie ganz anders reagiert, wenn dieser erklärte, der Urlaub sei unkollegial, weil diese dann für Lorraine mitarbeiten müssten.

Dass die ungelernten Kollegen sich nicht über fehlenden Urlaub aufregten, erklärt Lorraine Eisenträger mit der Tatsache, dass in dem Betrieb eine hohe Fluktuation herrschte, viele nur gelegentlich und nur über kurze Zeiträume arbeiteten. „Außerdem stellt sich niemand gerne gegen den Chef. Wer dort arbeitet, braucht das Geld. Da ist sich jeder selbst der Nächste.“

Sie selbst dagegen erlebte die Situation nach und nach als immer belastender. Sie fühlte sich gemobbt, stand im Konflikt mit dem Arbeitgeber allein da. Die langen Arbeitszeiten und der Stress forderten schließlich ihren Tribut. „Es gab Phasen, in denen ich es einfach nicht mehr aushielt – weder körperlich noch psychisch. “ Immer häufiger musste sie sich krank melden.

Unterstützung erhielt sie jedoch von ihrem Vater, der ihr riet, sich an die Gewerkschaft zu wenden. Ihre Mitgliedschaft allerdings kam im Betrieb gar nicht gut an – zumal sie sich plötzlich auch traute, weitere Missstände anzusprechen – das Trinkgeld, unbezahlte Überstunden, Fortzahlung im Krankheitsfall, fehlende Pausen.

Es dauerte dann nicht mehr lange, bis die junge Frau von ihrem Chef zu einem Gespräch gebeten wurde. „Er hat mir ohne große Vorrede ein Schriftstück vorgelegt, das ich unterschreiben sollte. Meine Kündigung. Als ich weigerte, sagte er, ich käme erst aus dem Raum raus, wenn meine Unterschrift auf dem Papier steht. Das Gespräch wurde ziemlich emotional.“ Letztlich ging Lorraine Eisenträger – ohne abzuzeichnen, aber mit einem Hausverbot im Gepäck. Die Angelegenheit landete vor dem Arbeitsgericht, die junge Frau bekam in allen Punkten recht.

Erst im Nachhinein kann sie überblicken, was die Arbeit mit all dem Druck, Stress und Ärger mit ihr gemacht hatte. „Ich bin bestimmt jemand, der bereit ist, zu arbeiten. Auch viel zu arbeiten. Aber in der schlimmen Phase haben die Gedanken an den Job und den ganzen Ärger auch mein gesamtes Privatleben beherrscht.“ Sie habe Familienfeiern abgesagt und Freunde vernachlässigt, ihre Freunde und ihre Familie immer wieder zu Gesprächen über ihre Probleme gedrängt. „Die Situation hat mein ganzes Leben bestimmt“, sagt sie. „Ich hatte mich total verändert, von Fröhlichkeit und guter Laune war keine Spur mehr.“

Inzwischen arbeitet Lorraine in einem Callcenter – mit festen Arbeitszeiten, korrekter Auszahlung des Mindestlohns und netten Kollegen. Sie will ihre unangenehmen Erlebnisse mit dem letzten Arbeitgeber nicht verallgemeinern, aber dennoch hat die junge Frau für sich eine Entscheidung getroffen. „Ich arbeite nie wieder in der Gastronomie.“

von Gero Trittmaack

erstellt am 05.Jun.2017 | 11:46 Uhr