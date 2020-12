Und schon wieder auf freiem Fuß

24-jähriger Intensivtäter festgenommen – doch es fehlen gesetzliche Haftgründe

von Gunnar Dommasch

16. Dezember 2020, 14:54 Uhr

Flensburg | Am frühen Dienstagmorgen schlug die Kripo zu. Ein 24-jähriger Flensburger aus dem Norden der Stadt wurde von Polizeibeamten an seinem neuen Wohnsitz im Kreisgebiet festgenommen. Gegen ihn war auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch das Amtsgericht Flensburg Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen worden. Der Festnahme gingen umfangreiche Vorermittlungen voraus.

Der junge Mann ist sowohl bei der Polizei als auch bei seinen ehemaligen Nachbarn bestens bekannt. Er hat eine erstaunliche Laufbahn hinter sich, mehrere Delikte gehen laut Polizei auf sein Konto: So wird ihm versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl vorgeworfen: Am 19. September soll er versucht haben, in der Nordstadt gewaltsam in eine Wohnung einzudringen, wurde dabei aber von einem Bewohner gestört und konnte flüchten. Er soll darüber hinaus für fünf Ladendiebstähle verantwortlich sein.

Einiges Aufsehen erregte eine Tat, die an Dreistigkeit kaum zu überbieten ist. Zwei Tage zuvor war er in den Beach-Club am Hafen eingebrochen (wir berichteten) und hatte dort jede Menge flüssige Nahrung und weiteres Diebesgut im Wert von mindestens 2000 Euro entwendet. Dabei wurde er gefilmt, was er offenbar erst später bemerkte. Zu spät.

Die ausgewerteten Aufnahmen zeigen, wie ein Unbekannter in der Nacht gegen drei Uhr die Holztür einer Hütte aufbricht und sich dort in aller Seelenruhe umschaut, Schränke und Behälter durchwühlt. Ein Tablet, drei Kassenhandys, Technik und Lebensmittel, Alkoholika en masse verstaut er in Kisten. Zu viel Gewicht für einen Abtransport per pedes. Also ruft er nach vierstündigem Aufenthalt kurzerhand ein Taxi. „Der Fahrer hilft ihm tatsächlich noch, die Beute zu verstauen“, schilderte seinerzeit Ute Johannsen, Betreiberin des Beach-Clubs, ziemlich fassungslos.

Nach Informationen unserer Zeitung wurde die Beute innerhalb kurzer Zeit in der Wohnung des Delinquenten sichergestellt. Er soll vor der Polizei bereits ein Geständnis abgelegt haben.

Nun also ließ er sich widerstandslos festnehmen und wurde noch am Dienstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. „Der Haftbefehl wurde verkündet und gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt, da der Angeklagte wieder über einen festen Wohnsitz verfügt“, teilt Polizeisprecherin Sandra Otte mit. Ergo: fehlende Haftgründe.

Ute Johannsen indes versteht nicht, dass der Täter so lange Zeit unbehelligt herumlaufen konnte – und es weiterhin kann. „Die Staatsanwaltschaft hat ein Vierteljahr für das Ausstellen eines Haftbefehls gebraucht“, wundert sie sich. Sie habe sich damals von der Polizei vorwerfen lassen müsse, dass sie „Ermittlungsdruck“ aufbaue. Dabei habe sie den Beamten nur sehr früh den Namen des mutmaßlichen Einbrechers und des betroffenen Taxi-Unternehmens genannt. „Ich habe ihnen erklärt, das es ja immerhin um mein Geld geht und ich es schon ganz nett fände, wenn man mir meine gestohlenen Sachen zeitnah zurückbringen könnte.“ Das ist inzwischen geschehen.

Noch ein anderer Aspekt spielt in diesem Kontext eine Rolle. Denn der Einbrecher ist nicht nur Einbrecher, sondern auch Hundehalter. Besser gesagt: Er war es. Denn sein Dobermann „Bob“, mittlerweile als gefährlich eingestuft, war ihm vom Tierschutz weggenommen worden, nachdem er bestimmte Auflagen nicht eingehalten haben soll. Wenig später wurde er „befreit“ – man könnte auch sagen: entführt, mutmaßlich von seinem ehemaligen Besitzer. Aktuell lebt „Bob“ wieder friedlich in seinem neuen Domizil – im Tierheim Flensburg.