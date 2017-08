Augenzeugen gesucht : Unbekannte zerstören Auto von AfD-Politiker

Flensburg | In Flensburg ist am Sonntagabend, 27. August, der Privatwagen des Kreisvorsitzenden der AfD, Frank Hansen, von unbekannten Tätern stark beschädigt worden. Dies teilte die Polizei am Montag mit.

Als Hansen gegen 21 Uhr seinen Wagen an der Mürwiker Straße Ecke Tilsiter Straße abstellte, um Wahlplakate für seine Partei aufzuhängen, schlugen zwei unbekannte Täter mit Holzlatten auf sein Auto ein. Mehrere Scheiben gingen zu Bruch.

Die beiden Täter werden als schwarz gekleidet und vermummt beschrieben. Sie flüchteten, laut Polizeiangaben, in Richtung Innenstadt. Das Kommissariat 5 der BKI Flensburg ermittelt und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0461/4840.

erstellt am 28.Aug.2017 | 14:53 Uhr