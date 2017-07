Schiffbrücke in Flensburg : Unbekannte schlagen TBZ-Mitarbeiter und weiteren Mann

Flensburg | Ein Mitarbeiter des technischen Betriebszentrums (TBZ) in Flensburg ist am Sonntagmorgen von zwei Männern angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilt, war der 33-Jährige mit seiner Kehrmaschine gegen 5.45. Uhr an der Schiffbrücke unterwegs, als ihm an der Hafenseite in Höhe des Nordermarktes zwei Personen den Weg versperrten. Diese öffneten dann die Tür zum Fahrzeug und versuchten, den TBZ-Mitarbeiter aus der Maschine zu zerren.

Nach einem Handgemenge verließ der Geschädigte den Wagen und wurde sofort geschlagen. Mit einem der Täter stürzte er zu Boden. Dort wurde er von der zweiten Person mit einer Flasche geschlagen.

Die beiden Männer liefen anschließend über die Straße, wo sie in Höhe des Gebäudes der Wasserschutzpolizei einen etwa 40-jährigen Mann ebenfalls mit der Flasche schlugen und dann in Richtung „Phänomenta“ wegliefen. Der TBZ-Mitarbeiter erlitt bei dem Vorfall Kopfverletzungen.

Die Polizei sucht Zeugen der Tat und insbesondere den Mann, der ebenfalls geschlagen worden ist. Dieser ist derzeit noch unbekannt. Die Täter werden folgendermaßen beschrieben:

Person 1: Etwa 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hagere Figur, kurze, dunkle Haare. Er war mit einem grauen T-Shirt und Jeans bekleidet. Er sprach gebrochen Deutsch mit Akzent.

Person 2: Etwa 18 Jahre alt, 1,70 Meter groß, hagere Figur, kurze, dunkle Haare. Er trug einen dunklen Pullover und sprach gebrochen Deutsch mit Akzent.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0461/4840 entgegen.

erstellt am 10.Jul.2017 | 12:04 Uhr