Toosbüystraße in Flensburg : Unbekannte plakatieren Litfaßsäule mit Vulva-Motiven

Die Werbefläche oberhalb der Fußgängerzone zieren bunte ovale Formen, die weibliche Geschlechtsteile darstellen sollen.

Flensburg | Wer den Sexualkundeunterricht nicht komplett geschwänzt hat, bei dem dürften die auffälligen Motive direkte Assoziationen wecken: An der Litfaßsäule in der Toosbüystraße Ecke Rummelgang springen den Passanten und Autofahrern zwölf längliche Ovale in flei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.