Polizei sucht Zeugen : Unbekannte bespritzen Passanten in Flensburg mit Wasserpistole

Aus einem weißen BMW heraus sollen die Täter Passanten mit einer unbekannten Flüssigkeit bespritzt haben.

23. Juni 2020, 11:29 Uhr

Flensburg | Am Montagabend letzter Woche (15. Juni) sollen zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr mehrere Passanten in der Norderstraße und in der Rathausstraße aus einem Auto mit einer unbekannten Flüssigkeit aus einer Wasserpistole beschossen worden sein. Das teilt die Polizei am Dienstag mit.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen BMW Geländewagen (vermutlich ein X5) mit Münchener Kennzeichen gehandelt haben, in dem zwei männliche Personen saßen.

Zeugen gesucht

Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeirevieres in Flensburg ermittelt in zwei Fällen wegen Körperverletzung, da nicht klar ist, mit welcher Flüssigkeit die Geschädigten bespritzt wurden und dies Unbehagen und Ekel bei den Anzeigenden erzeugt haben soll. Wer Angaben zu dem Fahrzeug und den Autoinsassen machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0461/4840 bei den Ermittlern zu melden.

Blaulichtmonitor

