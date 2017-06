„Früher Bismarck, heute G20“ : Unbekannte beschmieren Bismarck-Turm in Quern

vergrößern 1 von 2 Foto: PD Flensburg 1 von 2

Quern | In der Nacht zu Donnerstag ist der Bismarckturm in Quern (Kreis Schleswig-Flensburg) von unbekannten Tätern beschädigt worden. Wie die Polizei am Mittag mitteilte, wurden mehrere Farbbomben auf den Turm geworfen. Zudem wurden die Schriftzüge „Früher Bismarck“ und „Heute G20“ in grüner Lackfarbe auf die Mauer geschmiert. Es entstand ein Schaden von circa 2500 Euro.

Der Turm auf dem Scheersberg wurde 1903 eingeweiht. Er ist 32,3 Meter. Seit Oktober 2014 ist der Turm wegen baulicher Mängel geschlossen. Die Sanierung soll knapp 800.000 Euro kosten. Im März 2017 wurde bekannt, dass der Turm mit Mitteln des Landes und des Kreises saniert werden kann.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0461/4840

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von shz.de

erstellt am 01.Jun.2017 | 15:20 Uhr