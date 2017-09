Kreis Schleswig-Flensburg : Unaften: Ein Verletzter bei Auffahrunfall auf der B199

vergrößern 1 von 2 Foto: Sebastian Iwersen 1 von 2

Unaften | Am Freitagnachmittag ist es auf der Lecker Chausee (B199) bei Unaften (Kreis Schleswig-Flensburg) zu einem Unfall mit mehreren Autos gekommen. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte ein Autofahrer, der in Richtung Schafflund auf der B199 unterwegs war, direkt nach dem Ortseingangsschild nach Unaften nach links in den Mühlenweg einbiegen. Während ein Autofahrer noch rechtzeitig bremsen konnte, erkannten mehrere Autofahrer die Situation offenbar zu spät. Ein Passat-Fahrer prallte in das Heck des Wagens.

Die Fahrerin eines VW T5 übersah den bereits passierten Unfall und fuhr dem vor ihr stehenden Passat aufs Heck auf. Sie schob die Fahrzeuge weiter zusammen. Der nachfolgende Fahrer eines Opel Zafira fuhr ebenfalls noch in die Unfallstelle und knallte ins Heck des stehenden VW-Busses.

Zeugen des Unfalls riefen über den Notruf den Rettungsdienst, woraufhin die Leitstelle Nord einen Rettungswagen zur Unfallstelle schickte. Die Fahrerin des Busses wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Drei der beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die anderen drei konnten die Fahrt bis zur nächsten Werkstatt fortsetzen. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Straße teilweise gesperrt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von Sebastian Iwersen

erstellt am 01.Sep.2017 | 17:24 Uhr