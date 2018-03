Deutsches Haus Flensburg : Umjubelt: Volle Chorgewalt und ein Zwillingskonzert

1100 Gäste im Deutschen Haus genießen eine Aufführung mit ungewöhnlicher Besetzung

von Gunnar Dommasch

20. März 2018, 06:45 Uhr

Selten erlebt man einen derart stimmgewaltigen Klangkörper. 160 Sängerinnen und Sänger sorgten am Sonntag für eine umwerfende Klangkulisse, auch wenn die Akustik des Deutsches Hauses die Dynamik des Chores ein wenig bremste. Zusammen mit dem Collegium Musicum am Alten Gymnasium brachte der Lions Club Flensburg-Schiffbrücke über 200 Akteure für ihr 35. Benefiz-Konzert auf die Bühne, auf der jeder Quadratmillimeter sinnstiftend ausgenutzt werden musste.

Sinnstiftend auch die Erlös des Abends, der sowohl Kindern in der Region wie auch Projekten in der Dritten Welt wie dem „Garden of Hope“, einem Waisenhaus in einem Armutsviertel von Mombasa (Kenia), zugute kommt.

Im Mittelpunkt der Aufführung standen die Zwillinge Pay Bandik und Melf Torge Nonn, die üblicherweise nicht dem klassischen Genre verpflichtet sind, sondern sich als „PaBaMeTo“ als Duo zwischen Folk und Jazz bewegen. Der amtierende Lions-Präsident Thorsten Prümm war nicht nur angetan von der künstlerischen Kompetenz der beiden, sondern auch von deren exotischen Vornamen. „Warum heiße ich einfach nur Thorsten?“, fragte er in gespielter Entrüstung in Richtung seiner Mutter. Dann jedoch genoss er zusammen mit 1100 Zuhörern das Kontrabasskonzert Fis-Moll des 1951 verstorbenen Serge Koussevitzky, bei dem Pay Bandik Nonn am Solo-Instrument brillierte – ein anspruchsvoller Part, der nur mit großer Kraftanstrengung zu bewältigen ist. Als er unter großem Applaus von der Bühne ging, meinte man ihn Minuten später wieder in den Saal hinein schreiten zu sehen. Doch es war sein Zwillingsbruder Melf Torge – gleiches Outfit, frappierende Ähnlichkeit. Dieser nahm sich des berühmten Klarinettenkonzerts von Mozart an und meisterte es trotz kleiner Wackler in der Performance bravourös, mit dem erforderlichen Einfühlungsvermögen im zweiten Satz und den schnellen Läufen im abschließenden Allegro. Die Sopranistin Anna Herbst schließlich überzeugte im Psalm 42: „Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser“ (Mendelssohn) mit stimmlicher Brillanz – und dem mächtigen Chor im Rücken. Christian Letschert-Larsson leitete das Orchester und den Zusammenschluss Lundberg Singers Hässleholm, Concert-Chor Concordia Hürth und Benefizchor Flensburg gewohnt souverän. Nach dem Konzert ist vor dem Konzert: Ab sofort beginnen die Proben für die nächste Aufführung der musikbegeisterten „Löwen“ – sie wird am 24. März 2019 stattfinden.