Demnächst in Flensburg : Umgang mit der Corona-Krise: E-Scooter-Anbieter Bird in der Kritik

Ende März startet der E-Scooter-Verleiher Bird in Flensburg. In den vergangenen Monaten wurden Stimmen gegen die Firmenpolitik des Anbieters laut.

Flensburg | In der vergangenen Woche haben die E-Scooter des ersten Verleihs Flensburg erreicht, bis Ende März sollen weitere des Anbieters Bird folgen. Doch negative Schlagzeilen eilen dem Start des Unternehmens in der Stadt voraus: Bird soll im vergangenen Jahr zu Anfang der Corona-Krise fünf seiner insgesamt 15 Mitarbeiter in Deutschland kurzerhand entlassen h...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.